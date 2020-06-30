Aydoğan: Öğrencilerin hayatından 30 dakika çaldılar

CHP, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS’ye giren öğrencilerin sınavdan 30 dakika erken çıkarılması iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Eğitim konusunda bir türlü dikiş tutturamayan iktidar geleceğimizi kobay olarak kullanıyor. Öğrencilerin sınavdan 30 dakika erken çıkarılmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Gençlerin hayatından 30 dakika çaldılar” dedi.

GENÇLERİN SESİNİ KISMAYA ÇALIŞIYORLAR

YKS’yle ilgili başka tartışmaların da olduğunu ifade eden Turan Aydoğan, “Bu gençlere böyle bir tabloyu reva görenler onların yarın sandıkta verecekleri yanıtlara da hazır olmalılar. Biz gençlerin yanındayız. Onların talepleri, önerileri bizler için hayati önem taşıyor. İktidar da kulak vermesi gereken yerde gençlerin sesini kısmaya çalışıyor. Bu nafile bir çabadır” diye konuştu.

EMEKLER BOŞA GİTMESİN

“Öğrencilerin sınavdan 30 dakika erken çıkarılmasının hiçbir gerekçesi olamaz” diyen Aydoğan, şunları söyledi:

* Yangın mı çıkmış? Sel mi basmış? Olağanüstü bir durum yaşanmış? Konunun araştırılması ve mağdur edilen öğrencilerin bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. Sürecin takipçisi olacağım.

* Öğrencilerimizin ve ailelerin ne zorluklar çekerek bu sınava hazırlandıklarını çok iyi biliyoruz. Onların döktüğü alın teri ve harcanan maddi ve manevi emekler bu ülkenin geleceği içindir. Bu bilinçle hareket eden bir yönetim olmalı ki bu emekler boşa gitmesin.

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