Aydos Ormanı yine yanıyor

Dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği Kartal&#8217;daki Aydos Ormanı&#8217;nda bu gün yine yangın çıktı. Ormanlık alanda daha önce de 4 farklı noktada aynı anda yangın çıkmıştı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aydos-ormani-yine-yaniyor-5993348","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aydos-ormani-yine-yaniyor-5993348","pageType":"yazi","pageIdentifier":5993348,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Aydos Ormanu0131 yine yanu0131yor"});aip('newsArticle', {"identifier":5993348,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aydos-ormani-yine-yaniyor-5993348/","headline":"Aydos Ormanu0131 yine yanu0131yor","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-08-18 12:16:23","datePublished":"2020-08-18 12:16:23","dateModified":"2020-08-18 12:22:10","info":"{"seo_news":"false"}"});