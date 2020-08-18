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Aydos Ormanı yine yanıyor

İstanbul Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Aynı bölgede dün de yangın çıkmıştı.

12:16 -
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Aydos Ormanı yine yanıyor

Dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği Kartal’daki Aydos Ormanı’nda bu gün yine yangın çıktı. Ormanlık alanda daha önce de 4 farklı noktada aynı anda yangın çıkmıştı.

yangın
Son güncelleme: 12:22 18.08.2020
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