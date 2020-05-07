AYM infaz yasasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, corona virüsü tedbirleri kapsamında üyelerin video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi

Yasanın iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşme kararı alan Yüksek Mahkeme, yürürlüğün durdurulması talebini de esas inceleme aşamasında masaya yatıracak. CHP 100 bine yakın mahkuma tahliye yolunu açan düzenlemeyi “infaz ayrımı var” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için Meclis'te nitelikli çoğunluğun aranması gerekirdi ancak oylamada bu dikkate alınmadı” demişti.