Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AYM’den 3 kritik iptal

Anayasa Mahkemesi, OHAL döneminde çıkarılan ve daha sonra TBMM’de onaylanan KHK’larla ilgili 3 kritik iptal kararı verdi.

Asuman ARANCA
06:00 -
Haberler Gündem
AYM’den 3 kritik iptal

CHP, OHAL kapsamında düzenlenen bazı KHK'ların kabulüne ilişkin yasalar için AYM'ye dava açmıştı. Davayı ele alan AYM, kayyım atanan belediyelerde aksayan belediye hizmetlerinin başka bir belediye tarafından yapılabileceğine dair düzenlemeyi iptal etti.

Büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma hizmetlerindeki grevlerin, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenebilmesine ilişkin düzenleme de iptal edildi.

Haklarında ‘Terörle iltisaklı istihbarat' raporu verilenlerin kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin de iptali benimsendi.

ANAYASA Bakanlar Kurulu CHP dava TBMM
Son güncelleme: 05:07 14.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more