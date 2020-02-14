AYM’den 3 kritik iptal

CHP, OHAL kapsamında düzenlenen bazı KHK'ların kabulüne ilişkin yasalar için AYM'ye dava açmıştı. Davayı ele alan AYM, kayyım atanan belediyelerde aksayan belediye hizmetlerinin başka bir belediye tarafından yapılabileceğine dair düzenlemeyi iptal etti.

Büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma hizmetlerindeki grevlerin, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenebilmesine ilişkin düzenleme de iptal edildi.

Haklarında ‘Terörle iltisaklı istihbarat' raporu verilenlerin kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin de iptali benimsendi.