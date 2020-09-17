AYM’nin ‘Enis Berberoğlu’ kararı siyasete bomba gibi düştü!

CHP Milletvekili Tezcan, Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrası uyarınca, AYM'nin yasama, yürütme, yargı organları ile idare ve tüzel kişilerin üstünde konumlandığını, dolayısıyla son ve kesin karar mercii olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevlerini düzenleyen kanunun 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca da, AYM'nin “ihlal” kararı verip mahkeme hükmünü bozması halinde yargılamayı yapan alt mahkemenin yeniden yargılama yoluna gitmesi gerektiğini de vurgulayan Tezcan şöyle konuştu:

* Enis Berberoğlu yeniden milletvekili seçildiği için dokunulmazlık kazanmıştı. Mahkeme bunu dinlemedi ve yargılamaya devam etti. Yargıtay da onadı. AYM yargılamayı yapan mahkemeye “Anayasa'nın 83. maddesi sana yargılama yapmayı yasaklıyor” diyor. “Bekleyeceksin” diyor. Bunun üzerine Yargıtay'ın ya da yerel mahkemenin yeniden dosyayı önüne alıp dokunulmazlığın yeniden kaldırılmasını beklemesi lazım.

* AYM'nin bugün aldığı karar ile, mahkemenin daha önce verdiği ve Yargıtay'ın da onadığı hüküm ortadan kalkıyor. Şimdi o hüküm var mı? yok. O hüküm yoksa, o hükmün sonuçları da ortadan kalkar. Dolayısıyla TBMM'de Yargıtay kararının okunup vekilliğin düşürülmesi sonucu da ortadan kalkar. Şimdi Meclis Başkanı'nın Berberoğlu'nu parlamentoya davet edip görevine devam etmesi için çağrı yapması gerekiyor.

TEZCAN: TÜM ÖZLÜK HAKLARINI DA GERİ ALIR

Tezcan, AYM'nin yerel mahkeme ve Yargıtay'ın kararlarını “yok hükmünde” kıldığı için, Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinden itibaren kaybettiği tüm özlük haklarını da geri alacağını vurguladı.

BERBEROĞLU'NUN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün de AYM kararının ardından bir açıklama yaparak, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması gerektiğini ifade ettiler. Avukatların açıklaması şöyle:

* Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugünkü toplantısında müvekkilimiz Kadri Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu karara bağladı.

* Yüksek Mahkeme 24 Haziran 2018 genel seçiminde CHP İstanbul Milletvekili olan Berberoğlu'nun Anayasa'dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen ceza almasını ve cezaevinde tutulmasını ihlal saydı. AYM adil yargılamaya aykırı bu ihlalin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını istedi.

* Böylece müvekkilimizin sanık olarak yargılandığı süreçte ısrarla dile getirdiğimiz ‘'Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği'' gerçeği AYM tarafından da kabul edildi.

* Yüksek Mahkeme'nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalktı, yeniden ve adil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu.

* Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından bize gösterilecek yargı makamına başvuruda bulunacağız. Yeniden yargılama sürecinin beraat ile sonuçlanacağı inancıyla hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ʻʻ CHP'li Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.

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