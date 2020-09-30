Azeri armatöre 40 yıllık eşinden 35 milyon TL’lik boşanma davası 

Türkiye’nin en büyük 20 armatörü arasında gösterilen Albros Denizcilik’in ortaklarından Azeri Rauf Alakbarov’un Ukraynalı bir kadınla ilişkisinden 2 çocuk sahibi olduğunu öğrenen 40 yıllık eşi Aida Alakbarov, sadakatsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Deniz Ketenci ve Aslı Kibar aracılığıyla boşanma davası açan Aida Alakbarov’un mahkemeye sunulan dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

* Rauf Alakbarov ile aile büyükleri tarafından Azerbaycan gelenek ve göreneklerine göre tanıştırıldı, severek ve isteyerek 1981 yılında evlendi.

* Bugün 38 ve 34 yaşlarında iki çocukları olan çiftin evliliği son yıllarda bozuldu. Aida Alakbarov, evlilik birliğinin kendisine yüklediği tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini, tüm fedakarlıkları yaptığını ancak Rauf Alakbarov’un evlilik dışı ilişkisi ve bu ilişkiden doğan 2 çocuğunun evliliğini yıktı.

EKONOMİK ŞİDDETE MARUZ KALDI

Evliliği boyunca aile birliğini her fırsatta korumaya çalıştığını belirten Aida Alakbarov, Rauf Alakbarov’a sadakatsizlikten açtığı boşanma davasında, eşinin kendisine ve çocuklarına ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

Boşanma davasının hemen ardından, eşi ve çocukların kullandıkları şirket üzerine kayıtlı cep telefonu hatlarını kapattırdığını belirten Aida Alakbarov dilekçesinde, kızı Revana’nın şirketteki işine son verdiğini belirtti.

Rauf Alakbarov’un ailesine karşı bir tavır alarak, maddi imkanlardan yoksun bırakıp yıldırmak istediğini belirten Aida Alakbarov, son olarak da evden kapı dışarı atıldığını belirtti.

TAHLİYE TUZAĞI KURDU

Aida Alakbarov 40 yıllık eşinin tahliye tuzağı kurarak tüm komşularının gözü önünde 10 yıldır çocukları ve torunlarıyla oturduğu evden kapı dışarı edildiğini dilekçesinde anlattı.

İddiaya göre Rauf Alakbarov boşanma davasının ardından Albros Denizcilik şirketinin mülkü olan eşi, çocukları ve torunlarının kullandığı Kemerburgaz’daki evi internetten satışa çıkardı.

Satış işlemi gerçekleşmeyince hissedarı olduğu şirket ile kira kontratı imzaladı. Şirket ile kira sözleşmesini bitiren Rauf Alakbarov, evin tahliyesi için yasal işlem başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü’nden tahliye kararı çıkartan iş insanı, tahliye emrini muhtardan alarak kararı kesinleştirdi.

20 HAMAL 7 NAKLİYE ARACI

Müşterek aile konutunun tahliyesi 21 Eylül’de mesai bitiminden hemen önce icra memurları tarafından gerçekleştirildi. Saat 16.00’dan sabah 02.00’ye kadar 20 hamal, 7 nakliye aracı ile Aida Alakbarov’un 2 çocuğu ve torunlarının oturduğu ev tahliye edildi.

UKRAYNALI SEVGİLİYE EV ALDI

Eşinin yakın zamanda kendisini aldattığını akrabalarından “Sen ayakta uyuyorsun kocanın sevgilisi ve hatta çocukları var” sözleri ile öğrendiğini belirten Aida Alakbarov, eşinin 29 yaşındaki Ukraynalı K.B. adlı kadın ile birlikte olduğunu, bu kadından gayrimeşru iki çocuğunun bulunduğunu belirtti.

Eşinin lüks ev aldığı Ukraynalı sevgili ile bu evde yaşadığını ileri süren Aida Alakbarov, eşine yasak ilişkisini sorduğunda evden kendisini kovduğunu iddia etti.

Azerbeycan vatandaşı olan tarafların yabancıların mülk edinmeleri zorlukları nedeniyle tüm gayrimenkulleri şirket üzerine edindiklerini belirten avukat Deniz Ketenci, mahkemeden tahliye olunan konutun aile konutu olarak Aida Alakbarov’a tahsisine karar verilmesi istendi.

150 BİN TL NAFAKA 35 MİLYON TL TAZMİNAT

Aida Alakbarov ‘un avukatları Deniz Ketenci ve Aslı Kibar dilekçelerinde, sadakatsizlik nedeniyle ağır kusurlu olduğunu ileri sürdükleri Rauf Alakbarov’un eşine 150 bin TL aylık nafaka, 15 milyon TL manevi, 20 milyon TL maddi olmak üzere toplam 35 milyon TL tazminat ödemesini istedi.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONMASI İSTENDİ

Rauf Alakbarov’un, 1988’de evlilik birliği içerisinde kardeşi Raim Alakbarov ile birlikte Albros Denizcilik ve Ticaret A.Ş'nin yarı oranında hissedarı olduğunun belirtildiği dilekçede, Rauf Alakbarov’un karşı boşanma davası açtığı gün 7 Eylül’de şirketteki hisselerini azalttığını ve mal kaçırdığı ileri sürüldü.

Davanın açılmasının ardından Albros Denizcilik’in 5 gemisinin elden çıkarıldığının iddia edildiği dilekçede Rauf Alakbarov’un banka hesaplarına, şirket hisselerine menkul ve gayrimenkullerine şirketin mal varlığının yarısına tedbir kararı konması istendi.

KARŞI DAVA AÇTI

Rauf Alakbarov ise karşı boşanma davası açarak eşinden bin TL maddi bin TL manevi tazminat istedi. Aida Alakbarov ile babalarının baskı ve zorlamasıyla evlendirildiğini ileri süren iş insanı, 40 yıllık evlilik süresinin büyük çoğunluğunu ayrı yaşadıkları öne sürdü.

EŞİM AZERBEYCAN’I TERCİH ETTİ

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından kardeşinin daveti üzerine Türkiye’ye geldiğini belirten Rauf Alakbarov, eşinin Azerbaycan’da kalmayı yeğlediğini belirtti.

Alakbarov, çocuklarının lise eğitiminden sonra Türkiye’ye gelmelerine rağmen eşinin gelmeyerek, aile birliği yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti. Son 20 yılda eşiyle çekildiği tek fotoğrafın olmadığını ileri süren Alakbarov, “40 yıllık evliliğin 30 yılını ayrı yaşadık” dedi. Eşinin son yıllarda Türkiye’ye gelerek boşanma davası ile maddi çıkar sağlamaya çalıştığını ileri süren Rauf Alakbarov mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini istedi.

SİNDİRMEK İÇİN DAVA AÇTI

Avukat Deniz Ketenci ise karşı davaya verdiği cevap dilekçesinde Rauf Alakbarov’un tamamen kendi zinası nedeniyle devamı imkânsız hale gelen evliliği bitirmek için kendisine dava açan müvekkilini cezalandırmak, korkutma, sindirmek için karşı boşanma davası açtığını öne sürdü.

İş insanı Rauf Alakbarov’un karısına, çocuklarına ve hatta torunlarına eziyet ederek onları açlığa ve yoksulluğa sürüklediğini iddia eden avukat Deniz Ketenci karşı davanın reddini istedi.