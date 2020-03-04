Babacan, isim vermeden Erdoğan’ı eleştirdi: Çevresinin ve ailesinin verdiği kararlarla…

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 30 gençle Ankara’da bir araya gelen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, kurma aşamasındaki yeni parti ve Türkiye gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

LİYAKATIN YERİNİ ‘SADAKAT’ VE ‘EMRE’ İTAAT ALDI

En önemli sorunun ‘insan kaynağı’ olduğu belirten Ali Babacan, “Hem siyasi kadrolarda hemde teknik kadrolarda çok düştü. Liyakatın, donanımı, bilgisi, becerisi olanın, hak edenin bir pozisyona gelmesi bir kenara konuldu. Sadakat ve emre itaat önemli bir ilke haline geldi” dedi.

Milletvekilliği ve bakanlık yaptığı AKP’ye eleştirilerde bulunan ve ‘tek adam’ vurgusu yapan Babacan, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi:

* Karaları alırken iyi bir teknik hazırlık, iyi bir istişare, ondan sonra nihayetinde siyasi karar verme… Eskiden böyleydi. Daha sonra malesef kestirme yollardan bir kişinin, çevresinin ve ailesinin verdiği kararlarla 83 milyonluk ülke yönetilmeye başladı.



BİR SÜRE DIŞARIDAN İZLEDİM

* Pasifik güneyinde 10-20 bin nüfuslu bir ada ülkesi olsak, belki bu anlayışla yönetilebilir. Bu kadar karmaşık bir coğrafyadaki ülke tek bir noktadan, tek bir merciden, ayak üstü alınan kararlarla yönetilmesi mümkün değil.



* Ben ne yaptım? Yavaş yavaş geri çekildim. Baktım bu iş olmuyor. Bir süre dışarıdan izledim. Ve dua ettim keşke düzelse işler diye. Belki akıllar başa gelir, hatalardan ders alınır. Olmadı. Sorunlar sadece çoğaldı.