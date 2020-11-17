Bahçeli: CHP belediyecilik dışında her şeyi yapıyor

MHP Genel Devlet Bahçeli TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Ortadoğu Enstitüsü'nde, yaptığı konuşma ve belediler üzerinden sert bir dille eleştiren Bahçeli, “CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür” dedi.

Konuşmasının son kısmını İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın ortaya attığı ortak anayasa çalışması iddiasına ayıran Bahçeli, Millet İttifakı’na ateş püskürdü.

“YOZLAŞMIŞ MUHALEFET”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış, milletinin değerleriyle çelişkiye düşmüş yozlaşmış bir muhalefetin ağır sancısını yaşamaktadır.

* Millet ve vatan sevgisi tartışmalı olan bu muhalefet anlayışına bu yüzden zillet dememiz abartılı bir yakıştırma olarak değerlendirilmemelidir. Demiş ya Şems-i Tebrizi, sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca.

* CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz günlerde konuğu olduğu ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nde, tıpkı bir etki ajanı gibi konuşmuş, Türkiye'ye verip veriştirmiş, fukara aklının bagajında ne varsa döküp saçmıştır. Hatta ABD ve AB liderlerine yönelik, “Türkiye'de demokrasi hareketlerini destekleyin” çağrısında bulunmuştur.

* Kılıçdaroğlu yapar da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı durur mu, o da işbirlikçiliğin film setine balıklama atlayarak göz kamaştıran figüranlığını maharetle ve tekraren sergilemiştir.

* 9-10 Kasım 2020'de, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin sanal olarak düzenlenen 52'üncü Dünya Konferansı'nda kırık dökük yabancı diliyle açılış konuşması yapmıştır.

* Türkiye'yi şikayet ede ede bitirememiş, işleyen demokrasimizi inkar ederek kötülemiştir. CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür.

“HESABI MUTLAKA SORULMALI”

* CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK'nın mahut renklerinden oluşan melun kanlı amblemini bir çocuk parkının yer döşemesinde kullanması Kılıçdaroğlu zihniyetinin terör örgütü sempatisinde eşik ve sınır tanımadığının işaretidir.

* Bu vahim bir olaydır. Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP'nin PKK'yı belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir.

* Sorarım sizlere, aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hallere, bu kötü ellere nasıl düştü? Dünya üzerinde küresel güç merkezlerine taklalar atan, gelin beni kullanın, boyunduruk altına alın mesajı veren kaç muhalefet partisi vardır?

* CHP, bu kadar mı kökünden koptu, bu kadar mı tarihi gerçekleriyle ters düşüp rehin altına girdi? Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor, hangi rezil kucaklara atılmak için çırpınıyor?

“EŞGÜDÜM HALİNDE ANAYASA HAZIRLIĞI”

* Ne manidar bir tesadüf ki, gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin eşgüdüm halinde taslağını hazırladıkları bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır.

* Beklendiği üzere, İP yönetimi tedavüldeki iddiayı reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayretle izlediğini söylemiş, nihayet o da reddetmiştir.

* Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında hazırlanmış mezkur anayasa değişikliği çerçeve metni için kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu?

O oturmadı, bu oturmadı, şunun haberi olmadı ise, sokağa bırakılan ihanet metnini kim yazdı, kim hazırladı, kimler müzakere etti?

“TÜRKLÜĞÜ, ATATÜRK’Ü ANAYASADAN ÇIKARMA TEKLİFİ”

* Türklüğü, Türk milletini, Atatürk'ü, Türkçe'yi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, anadilde eğitim niyetini kim izah edecek? Bu melanetin açıklaması nasıl yapılacak?

* Kemal Kılıçdaroğlu hayreti mayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin: 2 Haziran 2018'de, bir gazetede çıkan açıklamasında; “Millet ittifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde” dedi mi demedi mi?

* 21 Haziran 2018'de, bir televizyon kanalında; “Dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde anlaşma metin hazırlandı” dedi mi demedi mi? Bu yalancılık karşısında asıl hayrete düşen milletimizdir. Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki, ne fren tutmuş, ne dur durak bilmiştir.

“ANAYASA HAZIRLIK MASASINI PKK KURMUŞTUR”

* Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı meslek haline getirmesi utanç verici bir rezalettir. İnsanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylemesi de millete, demokrasiye, maneviyatımıza bühtan ve hakarettir.

Kılıçdaroğlu ders alır mı bilemem, ama tavsiyem şu sözün kulağına küpe olmasıdır: Yalanı yalancıyla, yanlışı cahille sakın tartışmayın, çünkü yalancıya gerçeği, cahile doğruyu anlatamazsınız.

“YALAN ZİLLETİN RUHUNA YUVA YAPMIUŞTIR”

* Bir yalan dört doğruyu götürür: Güven, iyilik, sadakat, huzur. Unutmayınız ki, ben Müslümanım diyen bir vicdan sahibi yalan söylemez, söyleyemez. Fakat bu zilletin ruhuna yalan, talan, dolan yuva yapmıştır.

* Resmen batan gemiye dönen ve tel tel dağılan İP'e, rüzgârın savurduğu kuru yaprağa çevrilen CHP'ye diyorum ki, yalanla belki bir yerlere gidebilirsiniz, ancak gittiğiniz yerden asla geri dönemezsiniz.

* Uzun sözü kısası, MHP'ye zamanında yapılan Okyanus ötesi kaynaklı operasyonun gerçek mahiyeti sanıyorum şu günlerde daha da netleşmiştir.

* “MHP kalıntılarından kurtulmak lazım” diyen alçakların hangi senaryoların tetikçisi ve teşrifatçıları oldukları alenileşmiş, açığa çıkmıştır.

“ANAYASANIN İLK 3 MADDESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

* Her yalancı korkak, aynı zamanda da günahkardır. Bu millete korkaklardan, günahkârlardan, Türkiye düşmanlarının piyonlarından fayda gelmez, bunların hayrı kesinlikle dokunmaz.

* Bir kez daha söylüyorum: Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir.

* Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kâbus dolu bir hayaldir. Hodri meydan, her kim aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır.

* Anayasa'nın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan dördüncü maddesi kırmızıçizgimizdir. Çizgisi olmayan, siyasetleri çizilmiş ve üzerine çarpı koyulmuş FETÖ ve PKK lobisinin ateşle oynadığını hatırlatmak bizim boynumuzun borcudur.

* Susanları korkak sanmasınlar. Sağduyulu olanları aptal yerine koymasınlar. Sabretmeyi bilenleri de çantada keklik görmesinler.

Oyunlarının eninde sonunda bozulacağını çapsız ve çürük kafalarından asla çıkarmasınlar.