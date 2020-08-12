Son dakika! Bahçeli’den ‘erken seçim’ ve ‘parlamenter sistem’ açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Akdeniz’de Yunanistan ile yükselen tansiyona dair ilk açıklamasını yaptı. Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

ATİNA’YA TEPKİ

Bir yanda Türkiye’yle Almanya´da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır´la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Türkiye’nin şakası yoktur.

Türkiye’yi Akdeniz´den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur. Nasıl ki 780 bin km2´lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2´lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır.

LOZAN ÇIKIŞI

Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir. Yunanistan Türkiye’nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir.

SİSTEM TARTIŞMASI

Bahçeli güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları için ise şunları söyledi:



* Hakkımızı koruyamazsak milli şerefimizi de kaybedeceğimiz aleni bir hakikattir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir. Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir.

ERKEN SEÇİM

* Cumhuriyet'in yüzüncü yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki, 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

* İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır. Tarih yazan, tarih yapan büyük Türk milleti geleceğin kudret ve kuvveti mevkiine çıkacaktır.

“SÖZÜMÜZ SÖZ”

* Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedefledikleri iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir. Türk milleti kimin vatansever kimin vatan satan, kimin milletsever kimin millete hançer sallayan olduğunu basiretle tarif ve tefrik etmiştir.

* Sözümüz söz, duruşumuz nettir, nitekim Türkiye kazanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bu kutlu amaca ne pahasına olursa olsun onurla ve yılmayan bir mücadele azmiyle hizmet edecektir.

DÖVİZ KURU

Piyasalardaki hareketliliğe de değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

* Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır.

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