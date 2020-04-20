Bahçeli’den CHP’ye sert eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye’nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını en geç Ramazan ayının sonunda atlatacağını savundu. Bahçeli, “Tehdit büyük, tehlike her yerde, hiçbir yer güvende değil” ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Zaman çizelgesinde ayraç haline gelen, birinin sonlanıp diğerinin başladığını gösteren tarihler insanlığın devir aşamalarına, dönüm noktalarına işaret etmektedir.

* Dünya bu çerçevede bambaşka ve nevzuhur bir dönemin içinden geçmektedir.

* Yeni tip corona virüsü bütün ezberleri bozmakla kalmamış, öncelik sıralamalarını değiştirmiş, sosyal dengeleri temelinden sarsmıştır.

* Yeni bir dünya tablosunun resmi çizilirken, yeni tarz siyaset ve sosyal ilişkiler ağının remzi şekillenmeye başlamıştır.

* Küresel salgın tüm ülkeleri her cepheden vurmak şöyle dursun, adeta işgal ve istila etmiştir.

* Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır”

* Tehdit büyük, tehlike her yerdedir. Hiçbir yer güvenli değildir.

CHP’YE YÜKLENDİ

* CHP sisli ve kirli bir pusuya yatmış, devamlı Türkiye'yi kötülemektedir.

* Covid-19’a karşı hükümet bütün imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı’nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır.

* CHP zavallı bir haldedir. KOVİD-19 hastalığıyla mücadele kapsamında TBMM'nin çalışmalarına ara vermesi CHP ve diğer yedekleri tarafından eleştirilmiş ve yanlış bulunmuştur.

* Halbuki CHP, İnfaz Düzenlemesi Kanunu görüşmelerinin son etabında kullanılan 51 red oyunun içinde 18 milletvekiliyle yerini almıştır.

* TBMM'de 139 milletvekili olan CHP'nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP'in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP'nin 24 milletvekiliyle tercihlerini göstermesi, sonra da çıkıp TBMM'nin çalışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir.

* CHP Genel Başkanı'nın telekonferansla konuşması kolaydır.