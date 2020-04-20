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Bahçeli’den CHP’ye sert eleştiri

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Covid-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler ve Bu Kapsamdaki Siyasi Gelişmeler” hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Covid-19'a karşı hükümet bütün imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı'nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır" diye konuştu.

15:51 -
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Bahçeli’den CHP’ye sert eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye’nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını en geç Ramazan ayının sonunda atlatacağını savundu. Bahçeli, “Tehdit büyük, tehlike her yerde, hiçbir yer güvende değil” ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Zaman çizelgesinde ayraç haline gelen, birinin sonlanıp diğerinin başladığını gösteren tarihler insanlığın devir aşamalarına, dönüm noktalarına işaret etmektedir.

* Dünya bu çerçevede bambaşka ve nevzuhur bir dönemin içinden geçmektedir.

* Yeni tip corona virüsü bütün ezberleri bozmakla kalmamış, öncelik sıralamalarını değiştirmiş, sosyal dengeleri temelinden sarsmıştır.

* Yeni bir dünya tablosunun resmi çizilirken, yeni tarz siyaset ve sosyal ilişkiler ağının remzi şekillenmeye başlamıştır.

* Küresel salgın tüm ülkeleri her cepheden vurmak şöyle dursun, adeta işgal ve istila etmiştir.

* Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır”

* Tehdit büyük, tehlike her yerdedir. Hiçbir yer güvenli değildir.

CHP’YE YÜKLENDİ

* CHP sisli ve kirli bir pusuya yatmış, devamlı Türkiye'yi kötülemektedir.

Covid-19’a karşı hükümet bütün imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı’nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır.

* CHP zavallı bir haldedir. KOVİD-19 hastalığıyla mücadele kapsamında TBMM'nin çalışmalarına ara vermesi CHP ve diğer yedekleri tarafından eleştirilmiş ve yanlış bulunmuştur.

* Halbuki CHP, İnfaz Düzenlemesi Kanunu görüşmelerinin son etabında kullanılan 51 red oyunun içinde 18 milletvekiliyle yerini almıştır.

* TBMM'de 139 milletvekili olan CHP'nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP'in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP'nin 24 milletvekiliyle tercihlerini göstermesi, sonra da çıkıp TBMM'nin çalışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir.

* CHP Genel Başkanı'nın telekonferansla konuşması kolaydır.

CHP Corona Devlet Bahçeli Dünya Hükümet MHP Türkiye
Son güncelleme: 16:07 20.04.2020
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