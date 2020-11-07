Bakan açıkladı: 309 bina ve 5 okul ağır hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Şu anda riskli binalarda oturan vatandaşların taşınma süreçlerinin başladığını belirten Kurum,

* Valiliğimiz koordinasyonunda vatandaşlarımızın taşınmasına yardımcı oluyoruz. Yine dün, gün içerisinde enkaz alanlarında incelemelerimiz oldu. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların görüşlerini ve taleplerini aldık.

* Bugün de aynı şekilde, sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an sahada 7 bin 127 personelimiz bin 27 araçla enkaz kaldırma, hasar tespit, yardımların ulaştırılması, sağlık hizmetleri, barınma, teknik destek ve ikmal faaliyetleri kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

* Yaralanan 31 vatandaşımızın tedavisi hala devam ediyor. İnşallah tez vakitte bu kardeşlerimizi de hastaneden taburcu ederiz. Ben yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.

* Bu süreçte bir taraftan COVİD salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran sağlıkçılarımıza buradan çok teşekkür ediyorum.

“ACİL YIKILACAK 309 BİNA”

* Enkazların olduğu 4 mahallede tespitlerin tamamlandığını vurgulayan Kurum, “Bayraklı'nın tamamında bugün, İzmir geneline ise önümüzdeki hafta salı gününe kadar hasar tespitlerini tamamlayacağız.

* Bugün itibariyle 61 bin 735 binada 348 bin 297 bağımsız bölümde hasar tespiti çalışmalarımızı tamamladık.

* Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık toplam 309 bina, 4 bin 425 bağımsız bölüm olduğunu tespit ettik. 3 bin 152 az hasarlı, 371 orta hasarlı binamız var. Dün Milli Eğitim Bakanımız açıkladı.

”857 OKULDAN 5’İ AĞIR, 18’İ ORTA HASARLI”

* İzmir'de okullara 1 hafta daha ara verildi. Biz de bu süreçte okullarımızdaki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız.

* Şu ana kadar İzmir'de depremden etkilenen ilçelerimizde bulunan 857 okulumuzdan 5 tanesinin ağır, 18 tanesinin ise orta hasarlı olduğunu tespit ettik.

* Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca ilçelerinde muhtarlıkların önünde kurduğumuz koordinasyon çadırlarından başvuruları, talepleri almaya devam diyoruz.

* Vatandaşlarımızı sürece dair bilgilendiriyoruz. Toplam 3 bin 370 başvuru aldık. Gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımız yaptığımız tespitler doğrultusunda binalarına ilişkin bilgileri hasartespit.csb.gov.tr internet sitesinden alabilirler.

* Şu an için binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılarak girilebilir.

* Ağır hasarlı binalarımızda ise boşaltılma süreçleri de kaymakamlıklar, muhtarlarımız ve güvenlik güçlerimizin yardım ve destekleriyle devam ediyor.

İLK İKİ YIL ÖDEMESİZ 18 YILDA ÖDENECEK KONUT PROJESİ

İlk etapta 5 bin konutluk bir projelendirme yaptıklarını belirten Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* İhtiyaç olması halinde bu sayıyı arttıracağız. Şehir Hastanemizin hemen yanında yer alan 1 milyon 300 bin metrekarelik rezerv alanımızda örnek bir şehircilik anlayışıyla 3 bin konut yapmayı planlıyoruz.

* Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, bölge mimarisine uygun, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu çok güzel bir yaşam alanını İzmir'e kazandıracağız. Geri kalan 2 bin konutu ise yerinde yapacağız. Bilhassa yıkılan 17 binanın bulunduğu alanlarda yeni konutlarımızı inşa edeceğiz.

* Vatandaşlarımızın merak ettiği bir soruya da cevap vermek istiyorum. İzmir'de yıkılan ve ağır hasarlı binalar için AFAD'tan hak sahibi olarak belirlediği vatandaşlarımız yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar.

* Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 isteyenler ise rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler.

* AFAD'tan hak sahibi olanlar için, Yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden %40-%50 oranında indirim yapılacak.

* Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek.

* Yine, hasar tespit çalışmalarına göre orta hasarlı olan ve risk teşkil eden binalarda oturanlar kentsel dönüşüm uygulamalarına göre yerinde veya rezerv yapı alanındaki konutlardan bu ödeme koşullarına yakın bir şekilde konut sahibi olabilecekler.

KİRACIYA 3 BİN EV SAHİBİNE 5 BİN TL KİRA YARDIMI

Depremle mücadelede topyekûn birlik içerisinde hareket etmek zorunda olduklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle noktaladı:

* Riskli bütün konutları dönüştürmek için hep birlikte adım atmak zorundayız. İrtibat ofislerimizi açtık. Vatandaşlarımız kira yardımı müracaatlarını yapmaya başladılar. Haftaya kiraları ödemeye başlıyoruz.

* Yine, vatandaşlarımız İzmir Valiliği internet sitesinden hem binalarının durumunu buradan öğrenebilir, hem de eşya, kira ve taşınma yardımı konusunda başvurularını buradan yapabilirler.

* Yardımlar kapsamında; AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız kanalıyla vatandaşlarımıza yaklaşık 14 milyon lira yardım yapıldı.

* Burada şunu ifade etmek istiyorum. Orta hasarlı yapılar için kiracıysa 3 bin, ev sahibi ise 5 bin liralık bir yardım yapacağız. Yine, esnaflarımıza anonim şirketi olmaması kaydıyla 2 bin 500 lira da kira yardımı yapıyoruz. (İHA)