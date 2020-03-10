Bakan Koca’dan ‘corona virüsü’ açıklaması: Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek

TBMM Sağlık Komisyonu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne ilişkin değerlendirmede bulundu.
AVRUPA’YA ELEŞTİRİ
Avrupa’nın yeterli önlem almadığını söyleyen Koca vaka sayısının artacağını belirtti ve şunları söyledi:
* İtalya bir türlü önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor.
* Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.
* Avrupa ile var olan ilişkimiz yoğun bir ilişki.
“BİLİN İSTERİM”
Tespit edilebilmiş vaka olmadığını söyleyen Koca şu ifadeleri kullandı:
* Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ancak tespit edilebilmiş değil.
* Şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir.
* Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir.
* Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.