Bakan Koca: Salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca akşam genel bir değerlendirme yapacağını belirterek şunları söyledi:

* Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.

* Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

* İzmir’de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var.

* İzmir’de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.

Bakan Koca İzmir’in kritik bir konumda olduğunu vurgulayarak kentte son bir haftada ise vaka artışının yüzde 10’lara gerilediğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor…