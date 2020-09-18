Bakan Koca: Salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca akşam genel bir değerlendirme yapacağını belirterek şunları söyledi:
* Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.
* Artış ülkenin her tarafında aynı değil.
* İzmir’de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var.
* İzmir’de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.
Bakan Koca İzmir’in kritik bir konumda olduğunu vurgulayarak kentte son bir haftada ise vaka artışının yüzde 10’lara gerilediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor…