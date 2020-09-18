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Bakan Koca: Salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaptığı açıklamada "Salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz" dedi. Bakan Koca İzmir'in kritik bir konumda olduğunu vurgulayarak "1 ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışı var" ifadelerini kullandı. Koca, kentte son bir haftada ise vaka artışının yüzde 10'lara gerilediğini söyledi.

11:55 -
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Bakan Koca: Salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca akşam genel bir değerlendirme yapacağını belirterek şunları söyledi:

* Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.

* Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

* İzmir’de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var.

* İzmir’de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.

Bakan Koca İzmir’in kritik bir konumda olduğunu vurgulayarak kentte son bir haftada ise vaka artışının yüzde 10’lara gerilediğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor…

izmir Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 12:11 18.09.2020
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