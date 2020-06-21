Şevkin, Bakan Koca’ya sordu: Başhekim ve yardımcıları AKP’de mülakata mı çağrılıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana'daki devlet hastanelerinde görev yapan başhekim ve başhekim yardımcılarının AKP İl Başkanlığı'nda mülakata çağrıldığına yönelik iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İktidarın politikalarını beğenmeyen, eleştiren liyakat sahibi Türk hekimlerinin görevde yükselmesi, başhekim yardımcısı ya da başhekim olabilme ihtimallerinin yok denecek kadar az olmasının kamuoyunca da yaygın bir kanı olduğuna dikkat çeken Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu:

* İktidar partisine mensup bir il başkan yardımcısının Adana'daki tüm devlet hastanelerinde görevli başhekim ve başhekim yardımcılarını parti binasına çağırarak mülakata tabii tuttuğu iddiaları bakanlığınıza ulaşmış mıdır?

MECLİS’E TAŞINDI

Devlet hastanelerinde sözleşme usulü ile çalışan başhekim ve başhekim yardımcılarının sözleşmelerinin Ağustos 2020'de sona ereceğinin bilindiğini dile getiren Dr. Şevkin, bu kapsamda yeni başhekim ve başhekim yardımcılarının belirlenmesinde iktidara yakın bir sendika ile iktidar milletvekilleri ve il başkanları ya da il başkan yardımcılarının etkili olma girişimlerine yönelik iddiaları meclise taşıdı.

SORULARA YANIT İSTEDİ

Dr. Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

* Ağustos 2020'de Türkiye'de hangi devlet hastanelerinde kaç başhekim ve başhekim yardımcısının sözleşmesi sona erecektir?

* Ağustos 2020'de Adana'da hangi devlet hastanelerinde kaç başhekim ve başhekim yardımcısının sözleşmesi sona erecektir?

* Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Türkiye'de ve Adana'da hangi devlet hastanelerinde başhekim ve başhekim yardımcılarının değişmesi öngörülmektedir?

BELİRLENME YÖNTEMİ NE?

* Türkiye'deki devlet hastanelerinde başhekim ve başhekim yardımcılıklarının atanma, belirlenme yöntemleri nelerdir?

* Kaç yıllık sözleşme imzalanmaktadır?

* Başhekim ve başhekim yardımcıları insan sağlığını korumaya yönelik bilgi ve becerilerine, liyakatlerine göre mi yoksa iktidar partisine, Cumhurbaşkanına olan sadakatlerine göre mi belirlenmektedir?

* İktidar partisine mensup bir il başkan yardımcısının Adana'daki tüm devlet hastanelerinde görevli başhekim ve başhekim yardımcılarını parti binasına çağırarak mülakata tabii tuttuğu iddiaları bakanlığınıza ulaşmış mıdır?

* Bu iddiaların soruşturulması ve doğru olması durumunda bakanlığınız herhangi bir girişimde bulunacak mıdır?