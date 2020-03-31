Bakan Soylu’nun valiliklere gönderdiği yazıya CHP’den sert tepki

İçişleri Bakanlığı, corona virüsüne karşı bağış kampanyası başlatan bazı kurum ve kişilerin gerekli yasal izni almadığını öne sürüp valiliklere yazı gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen yazıda, makbuz karşılığında bağış ve para toplanmasına ilişkin yasal düzenlemeler hatırlatıldı.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na atıfta bulunulan yazıda, para toplama faaliyetinin il bazında valilik izni ile yapılacağı, bir ilden fazlasını kapsıyor ise valilik aracılığı ile İçişleri Bakanlığı’na bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca gerekli izni almadan para toplayan kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem uygulanması talimatı da verildi.

AMAÇ BELEDİYELERİMİZİ SİNDİRMEK

Bakanlığın yazsına ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’dan geldi. Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun valiliklere gönderdiği yazıyı paylaşan Özkan şu ifadelere yer verdi:

* Bugüne kadar topladığı hiçbir paranın nerede harcandığını açıklamayan AKP, ihtiyaç sahiplerine şeffaf bir şekilde yardım etmek için bağış toplayan belediyelerimizi soruşturma açmakla tehdit edip, ‘parayı sadece biz toplarız’ dedi. Amaç belediyelerimizi sindirmek, susmayacağız”

İZİN ALMAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bakan Soylu’nun imzası ile gönderilen yazıda dikkat çeken başlıklar ise şöyle:

*Anılan Kanun ile; gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

*Bu kapsamda Kanunun 6’nci maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumlar yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş: 7’nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyor o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere İçişleri Bakanlığı’na bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

* Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

Yasaların da yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıflar ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanunu’nun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması, ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6’ncı maddesinin “izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma açılır” hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.