Bakanın açıkladığı fındık rekoltesine MHP ve CHP’den sert tepki

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli‘nin Ordu’da bir katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklama infial yarattı. Pakdemirli, Türkiye’nin en çok fındık üretimi yapan ülke olduğunu belirterek, şunları söyledi:

FİYATI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

* Biz dünyada en fazla fındık ürüten ülkeysek bizim dediğimiz olacak. Fındığın pazarını ABD’de kuruyorlar. Ben oraya gittim, kürsüye çıktım ve “Patron biziz, bizim dediğimiz olacak, fiyatları biz dikta edeceğiz” dedim.

* Bugün fiyat açıklamayacağım. Fiyatı Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Rakam belki az daha azalabilir. Ama ilk kez burada açıklıyorum, 665 bin ton tahmini rekoltemiz var. Geçen yıla göre daha az. Bu yıl fındığımız daha değerli olacak.

HESAP SORMUYORSAN ART NİYETLİSİN

Bekir Pakdemirli’nin bu açıklamalarının ardından yerel televizyon kanalı ALTAŞ TV’de bir programa katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, zehir zemberek sözler sarfetti.

* Tarım Bakanı rekolteyi 665 bin ton olarak açıklıyor. Ey Tarım Bakanı bu bilgiyi sana verenler seni kandırdı, inanmıyorsan art niyetlisin. Hesap sormuyorsan, yine art niyetlisin… İhracatçılar Birliği 613 bin ton, ABD 620 bin ton rekolte açıklıyor. Sen neye göre 665 bin ton rekolte açıklıyorsun.

SANA BUNU YAPTIRMAYACAĞIZ

* Tarım Bakanı, teşekkür ettiğimiz bir tarım bakanıydı. Bugün bütün teşekkürümüzü geri alıyoruz. Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir. Tarım Bakanı 665 bin ton diyerek ne yapmak istedin. Sana bunu yaptırmayacağız Tarım Bakanı. Şunu bilki Cemal Enginyurt olarak Tarım Bakanı değil Allah’ın aslanı da olsan sana karşı bu fındık üreticisinin hakkını koruyacağız, yedirmeyeceğiz.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERE YAĞDANLIK

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de parti binasında düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalar yaptı. Adıgüzel, bölgedeki MHP ve AKP milletvekillerinin fındıkta FETÖ’cü bir şirketin oyunlarından bahsettiğini belirterek, şunları söyledi:

* Biz bunu yapanın Ferrero şirketi ve Türkiye’deki ayak takımı olduğunu defalarca ifade ettik. Maalesef ülkemin Tarım Bakanı bu kartelin önünü açacak ve uluslararası şirketlere yağdanlık yapacak şekilde psikolojik sınır olan 600 bin tonun çok üzerinde 665 bin tonluk yapay bir rekolte açıkladı.

PEŞKEŞ ÇEKENLERİN HEPSİ UTANMAZDIR

* Şu anda Ferrero kahkahalar atıyor. “Biz bile ancak 600 bin diyebildik, Tarım Bakanı 665 bin ton dedi” diye…. Ben bu 665 bin ton diyen bakana diyorum: Hadi oradan, hadi oradan! Sizler ahlaksızsınız. Adı makamı mevkisi ne olursa olsun bu şekilde Türkiye'yi uluslararası sermayeye peşkeş çekenlerin hepsi utanmazdır.

SEN KİME HİZMET EDİYORSUN?

* Fiyatı Cumhurbaşkanı açıklayacak diyor. Sen kime hizmet ediyorsun? Düşük fiyat açıklanması için ortam mı yaratıyorsun? Bu bir tuzak. Şu saatten sonra 21, 22, 23 TL’leri birileri telaffuz ederse bilin ki bu Erdoğan'ın kendi oyunudur. İyi polis-kötü polis numarasını oynamayın. 25 TL’nin altında rakam telaffuz etmek vatana ihanettir.

GİTTİĞİNİZ HER YERDE KOVALARIZ

* Tarım Bakanı “Ben Ordu’ya geldim 665 bin ton rekolte açıkladım, gittim. Artık beni kimse bulamaz” demesin. Türkiye'nin her yerinde Karadenizli var. Gittiğiniz her yerde kovalarız. Bu ülkenin emeğini de kimseye yedirmeyiz. Kendi çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yabancılara dağıtmaya kalkanın boğazına yapışırız.

“FETÖ’CÜLER İÇİN Mİ REKOLTE AÇIKLIYORSUN?”

Milletvekili Mustafa Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “FETÖ'cüler için mi rekolte açıklıyorsun? Ağabeyi FETÖ'den tutuklu Tarım Bakanı, Ordu’ya gelip FETÖ'cü şirketlerin başlattığı işi bitirmek için mi 665 bin ton rekolte sallıyorsun? Hadi oradan. Satılık memleket mi var? Satılık emek mi var? Utanmaz arlanmazlar” diye yazdı.