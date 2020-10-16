Bakanlıktan mavi bayraklı plaja akaryakıt iskelesi

Kıyı Kanunu'na tabi alan içinde kalan, kara tarafında Nitelikli Doğal Koruma Alanı, yaklaşık 250 metre batısında Güney Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, yaklaşık 1 kilometre güneybatısında ise Beydağları Sahil Milli Parkı bulunan Sarısu Plajı'na Ulaştırma Bakanlığı'nca yapımı teklif edilen petrol iskelesine tepkiler çığ gibi.

Konuyu TBMM'ne taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Bu proje Sarısu'ya ihanettir” dedi.

“ÇEVREYİ DEĞİL İŞLETMECİNİN MALİ KAYBINI DÜŞÜNMÜŞLER”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

* Antalya Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi İskele Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı olarak tanımlanan plan, nitelikli doğal koruma alanı ve mavi bayraklı Sarısu mesire yerinin önünde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalmaktadır.

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuya ilişkin hazırlattığı fizibilite raporunda projenin Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirileceği ve işletme hakkının 49 yıllığına verileceği de belirtilmiştir.

* Fizibilite raporunun 87'nci sayfasında olası kaza ve risklere ilişkin ‘Oluşabilecek diğer bir risk ise gemi kazası sonucunda çevre kirliliği oluşmasıdır.

* Kaza sonucu; hem tesisin oluşan kirliliği telafi edebilmek için mali kayba uğraması, hem de itibar kaybetmesi ile sonuçlanacaktır' ifadelerine yer veriliyor. Ama olası çevre felaketinden, yaşanacak ağır deniz kirliliğinden kimse bahsetmiyor. Çevreyi değil işletmecinin mali kaybını ve itibarını düşünmüşler.

“DÖNÜŞÜ OLMAYACAK BİR YIKIM”

Projenin inşaat aşamasında deniz ortamında yapılacak işlemlerde deniz tabanının ve kıyı bandının yapısının değişmesi söz konusu olduğunu ekleyen Budak: “Bu durumda deniz ekosistemindeki canlılar zarar görecek. Deniz tabanında ve kıyıda geri dönüşümü olmayacak bir yıkım söz konusu olacak. Bu proje hayata geçerse Sarısu'yu kaybederiz. Bakanlığın bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini istiyoruz” dedi.

Budak önergesinde şu sorulara yer verdi:

* Hazırlattığınız fizibilite raporu doğrultusunda, söz konusu bölgeye dev akaryakıt tankerlerinin yanaşacağı göz önüne alındığında projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme raporu Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Ulaştıysa sonuçları nelerdir?

* Projenin, proje sahasının kıyı ile birleştiği Nitelikli Doğal Koruma Alanı'na olan etkisi nedir?

* Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı öngörülen projeye ilişkin fizibilite raporunda ‘Sonuç olarak finansal açıdan değerlendirildiğinde yatırımın tamamını yapacak ve belli bir süre işlettikten sonra kamuya devredecek bir yatırımcı bulunması ancak inşaat altyapılarını genel bütçe kaynakları ile yapılması ardından sağlanabilir' ifadelerine yer verilmiştir. YİD modeli bu proje için neden genel bütçe kaynaklarının kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur? Genel bütçeden ne kadarlık bir pay ayrılması öngörülmektedir?

“DENİZ KİRLİLİĞİ İÇİN HANGİÖNLEMELER ALINDI”

* Bakanlığınızın fizibilite raporunda, oluşabilecek kaza ve risklere ilişkin çevresel duyarlılık yerine, işletmeyi üstlenecek şirketin uğrayacağı mali kayba ve itibar yitimine dikkat çekmesi doğru mudur?

* Olası bir çevre tahribatı işletmeyi yapacak şirketin mali kaybından ve itibarından daha az mı önemlidir?

* Projenin hayata geçmesi halinde dev akaryakıt tankerlerinin oluşturacağı deniz trafiği ve deniz kirliliğine ilişkin hangi önlemler alınacaktır?

* Dünyaca ünlü Sarısu Plajı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıyken, söz konusu projenin hayata geçmesi halinde bölge turizminin nasıl etkileneceği konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş alınmış mıdır?

* Alındıysa hangi değerlendirmeler yapılmıştır?

* Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu'nun projeye yönelik itirazları dikkate alınarak projenin yeniden değerlendirilmesi gündeminizde midir?”