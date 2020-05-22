‘Çav Bella’da ilk tutuklama CHP’li Özdemir’e

İzmir’de bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella’ şarkısının çalınması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alınmıştı.

Özdemir, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından Banu Özdemir hakkında açıklama yaptı.

Özkan, “İzmir adliyesine hiç yakışmadı. Banu Özdemir'i kurban seçtiniz. Camilerden müzik yayını yapan alçakları serbest bırakıp Banu Özdemir'i tutuklamaya sevketmek ve yandaş trollere tutuklandı diye yaydırmak, sonra infial oldu deyip tutuklamak adalet değil” dedi.