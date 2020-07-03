Barış Pehlivan’ın tutukluluğuna itiraz edildi!

OdaTV'de Libya'daki MİT şehidine ilişkin haberden sonra tutuklanan gazetecilerden Barış Pehlivan'ın 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutukluluğuna devam kararı verilmesinden sonra avukatlar itiraz dilekçesi verdi.

ARAMA KARARI VERİLMEDİ AMA “DELİLLERİ YOK ETME” İDDİASIYLA TAHLİYE EDİLMEDİ

Avukatlar Hüseyin Ersöz ve Serkan Günel tarafından verilen dilekçede, Barış Pehlivan hakkında “Gözaltı, arama, el koyma” kararı olmadığını ve bu kapsamda da “delil toplama” amacıyla evinde veya iş yerinde bir işlem yapılmadığı vurgulanarak “Tutukluluk halinin devamı kararına ‘delilleri yok etme ihtimali' dayanak gösterilmiş olması hukuka uygun değildir” denildi.

Dilekçede, Barış Pehlivan'ın dava sonunda ceza alması durumunda dahi hapis yatmayacağı vurgulanarak, “15 Nisan 2020 tarihinde getirilen infaz düzenlemesi uyarınca, yargılama sonunda verilecek ‘olası' bir mahkumiyet kararı neticesinde dahi, iyi hal indirimi de uygulanacağı göz önüne alındığında 6 yıl ve aşağı hapis cezasının hiç yatarı kalmamıştır” ifadeleri kullanıldı.