Barış Yakardaş, Muharrem İnce’nin 29 Ekim’de kadrosunu açıklayacağını duyurdu

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset programında Muharrem İnce hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İNCE’NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Barış Yarkadaş, 4 Eylül'de Sivas'tan Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin 29 Ekim'de kadrosunu açıklayacağını duyurdu. İnce'nin kadrosunda olacağı konuşulan bazı isimleri de paylaşan Yarkadaş, şunları kaydetti:

* 29 Ekim’de sanırım memleket hareketi olarak kendi kadrosunu da muhtemelen açıklayacak.

* Kimler var o kadronun içerisinde; CHP eski İstanbul İl Başkanı Nebil İlsever’in Muharrem İnce ile sık sık görüştüğünü biliyorum. Yine hak ihlalleri, hak davalarında çok mücadele eden Onur Cingil’i, kendisi CHP Üsküdar üyesidir onu görüyorum. Eski milletvekillerimizden Mevlüt Dudu’nun olduğunu görüyorum. Hacettepe Üniversitesi’nden birkaç hocanın olduğunu görüyorum.

* Ama tabi şimdi kimlerle görüştüğünü bilmiyorum Muharrem İnce’nin… Ama hem İstanbul’da hem Ankara’da birer ofis tuttuğunu ve bu ofislerde de ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum.

* Bugün Muharrem İnce ile konuştuğumda dedim ki ‘Sivas’a gittiniz birçok insan sizin bu daha fazla devam ettirmeyeceğiniz yönünde eleştirilerde bulunuyor, yorumlarda bulunuyor’, ‘Hayır’ dedi, yarın Muş’a ertesi gün Hakkari’ye, Şırnak’a, Bitlis’e gideceğini kış gelmeden bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini dolaşacağını da söyledi.

“İHRAÇ EDİLECEĞİNE İLİŞKİN BİR HAVA ALMADIM”

Muharrem İnce’nin CHP’den ihraç edileceği söylentilerini de değerlendiren Yarkadaş, CHP’den İnce’nin ihraç edileceğine ilişkin bir hava almadığını söyledi.

Yarkadaş konuyla ilgili şunları söyledi;

* Geçen hafta ben bu koltukta ‘Muharrem İnce için CHP’ye ihraç dilekçesi verildi’ dedim. Genel merkezdeki birkaç arkadaşımız anlamsız bir çabayla ‘böyle bir dilekçe partimizde yoktur’ dediler. Bunu da hayretle karşılıyorum. Açıp bana sorsalar ne olduğunu anlatırım.

* Neyse ki Niyazi Şahin adlı daha önceden CHP’den istifa etmiş, sonra tekrar CHP’ye dönmüş 62 yaşındaki bir CHP üyesi, çıktı gazetecilere açıklama yaptı. ‘Evet o dilekçeyi ben verdim’ dedi. ‘ihraç edilsin Muharrem İnce’nin açıklamaları yanlıştır. Burası bakkal dükkanı değildir’ dedi

* Ben yayına gelmeden önce bu dilekçenin akıbeti ne oldu diye partimizin Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel’i aradım. Dedim ki ‘Başkanım Muharrem İnce’nin ihraç dilekçesi ne durumda?’

* Bana şunu söyledi; ‘Dilekçe merkez ilçe başkanlığımıza bir yurttaşımız tarafından verildi, işleme de konuldu ancak henüz merkez ilçe başkanlığımız toplanıp bu dilekçeyi görüşmedi. Eğer görüşür bu dilekçedeki suçlamalara ilişkin bir kanaat oluşursa bu Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu’na gelir. Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu da bunu değerlendirirler’

* Ancak ben Cumhuriyet Halk Partisi’nden Muharrem İnce’nin ihraç edileceğine ilişkin bir hava almadım. Ne Yalova il başkanından ne Yalova il disiplin kurulundan ne de CHP Genel Merkezi’nden…”

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