Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımda yeni gelişme!

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter’da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş’a çok sayıda destek mesajı geldi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ”Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir” açıklaması yapıldı.

GÖZALTI SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında V.M. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında V.Y. isimli bir kişinin daha yakalandığı belirtildi.

Öte yandan çirkin paylaşımlarla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. DHA