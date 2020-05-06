Başkan net konuştu: Usulsüzlük varsa ellerimi kelepçeler, savcıya teslim olurum

Samsun Atakum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısı’nda hareketli anlar…

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında yapılan toplantıda AKP Grup Sözcüsü Recep Kemal Certel, temizlik ihalelerinde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Certel’in iddialarına yanıt veren Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi:

KAMU ZARARI VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN

* Biz bu ihaleye çıkarken bu durumları da göz önünde bulundurduk. ^”Makine parkuru geniş olsun, yeni olsun, aksilikler yaşanmasın” dedik. Önceki dönemde bu işi yapan firmanın araçları 2009-2010 modeldi. Bu şikayetler size de gelmiştir. Çöpü topluyor ama hareket etmeye başladığında arkasından çöp suyu akıyor. Biz de araçların daha üst model olması şartını koyduk.

EN DÜŞÜK TEKLİFİ VERDİĞİ İÇİN KAZANDI

* İhalede bir usulsüzlük yok, orada bir yolsuzluk yok. Herkese açık bir ihalede ‘Kazanan firma niye kazandı' diye soruluyor. En düşük teklifi verdiği için kazandı. İhale yapmanın ruhu bu, özü bu. Eğer burada kamu zararı varsa gidin suç duyurusunda bulunun. Kamu zararı varsa ortaya çıksın ama yok.

BENİ BU TİP İŞLERİN İÇİNDE GÖREMEZSİNİZ

* Eğer usulsüzlük varsa bırakır giderim. Beni bu tip işlerin içinde göremezsiniz. Beni yanlış yerde arıyorsunuz, usulsüz işlerin içinde bulamazsınız. Kamu vicdanım herkesten daha güçlü. Eğer kamunun parası ile usulsüzlük varsa kendi ellerimi kelepçeleyip, kendimi cumhuriyet savcısına teslim ederim.