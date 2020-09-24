Başkan Yavaş uyarmıştı! Vaka sayısı 981’e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Belediyedeki corona vakalarına dikkat çeken Gültekin, şu ifadeleri kullandı;

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde COVİD-19 nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısı, tüm tedbirlerimize ve gayretlerimize rağmen 981’e yükselmiştir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı için tüm birimlerimizde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir.”

BAŞKAN YAVAŞ UYARMIŞTI

Ankara’da son günlerde artan vaka sayısıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uyarıda bulunmuştu.

Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren Yavaş, “Belediye coronadan kırılıyor onu söyleyeyim size. Belediyede alınan tedbirlerden dolayı değil. Daha bugün beni karşılayan koruma bir saat sonra corona çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Mansur Yavaş: Bu sabah beni karşılayan korumada 1 saat sonra corona çıktı!