Basri Bağcı kimdir? Basri Bağcı kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanan Basri Bağcı, bugün yemin ederek görevine başladı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Peki, Basri Bağcı kimdir? İşte cevaplar…

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Basri Bağcı, 11 Eylül 1967 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ankara adli yargı hâkim adaylığına başlamıştır. Sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te Cumhuriyet savcılığı yapmış; 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına adalet müfettişi olarak atanmıştır. 2005 yılında adalet başmüfettişi olmuştur. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 5/7/2017 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, 2/4/2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

İngiltere Exeter Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.