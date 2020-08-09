Baykal, İnce için devrede

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni parti kurma girişimi parti kulislerini hareketlendirdi. CHP içinde İnce'yi vazgeçirmek için kampanya başladı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da İnce'yi vazgeçirmek için devreye girdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Baykal, “Kendisini davet edip görüşün, saygı ve sevgiyi hak eden gerçek bir CHP'lidir, ayrılmasını kabul edemeyiz” diyecek.

Baykal, İnce için “CHP'den bir kişinin dahi kopmasını istemem. İnce'nin ayrılıp parti kurmasını hazmedemeyiz. Siyasi mücadelesi, demokrasiye olan inancı ve CHP'ye bağlılığı ile israf edemeyeceğimiz bir siyasetçidir, yanlıştan dönecektir, tuzağa düşmeyelim, ayrışmayalım” dedi. Baykal'ın devreye girmesi CHP'de heyecan yarattı. Ancak parti kulislerinde İnce'nin geri adım atmayacağı belirtiliyor.

PARTİ KURMUYORUM, YOLA ÇIKIYORUM

2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, ‘yeni parti' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, “Beştepe'de Erdoğan'la görüştü” iddialarına da yanıt verdi. İnce, şöyle dedi:

– Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden bir CHP'li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti Tayyip Erdoğan'a. Bana asıl dokunan Kemal Bey'in beni ima etmesi oldu. Gitmedim. O da yetmedi şimdi bölücülük meselesi çıktı.

– Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı kesinlikle Abdullah Gül'dü. Onun planını Meral Akşener bozdu. Açık söylüyorum, Akşener sayesinde aday oldum.

– Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır'da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım.

– Halka emanet edeceğim kendimi. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum.