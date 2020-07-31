Bayram namazı kılınışı… Bayram namazında okunacak dualar! Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

Bayramların en öncemli parçalarından biri olan bayram namazları diğer namazlara göre daha farklı şekilde kılınıyor ve okunacak sureler, dualar vatandaşlarca her bayram araştırılıyor. Güneşin doğuşundan 50 dakika kadar bir süre geçtikten sonra bayram namazının vakti girer. Yani bayram namazı sabah namazından sonra kılınır. Peki bayram namazı nasıl kılınır, farz mı, hangi surelerin okunması gerekir?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı vakti girince cemaat saf olarak: “Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet ederler. İmam da namazı kıldırmaya niyet eder. Allahü Ekber diyerek tekbir alır ve namaza durur. Cemaat da tekbir alarak namaza durur. Bu iftitah tekbiridir. Ve her namazda vardır. İftitah tekbirleri alındıktan sonra herkes içinden Sübhâneke’yi okur. Sonra imam biraz fasıla ile, birbiri ardısıra ellerini kulaklarına kaldırıp açıktan üç kere tekbir alır. Cemaat de öyle yapar. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra göbeğin altına bağlanır.

Bu tekbirlere zevâid tekbirleri denir. Zevâid tekbirleri vâcibtir.

Bundan sonra imam içinden Eûzü – Besmele çeker. Açıktan Fâtiha ve sûre okur. Sonra rükû’ ve secdeye gidilir. İkinci rek’ata kalkılır. İkinci rek’atta imam içinden Besmele çekerek yine Fâtiha ve sûre’yi açıktan okur. Sûre bitince birinci rek’atta olduğu gibi eller kulaklara götürülerek üç kere tekbir alınır. Bunlara da zevâid tekbirleri denir. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan tekrar Allahü Ekber denilerek rükû’a gidilir. Bu dördüncü tekbir, rükû’a eğilirken söylenen tekbirdir. Rükû’dan sonra secde yapılır. Tahiyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. Böylece bayram namazı kılınmış olur.

Namazdan sonra imam minbere çıkarak oturmaksızın bayram hutbesine başlar. Aynen Cuma hutbesinde olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere hafifçe iştirâk eder.

Kurban bayramı namazını acele kılmak, Ramazan bayramı namazını ise biraz geciktirmek müstehabdır.

Hutbede bayramın mahiyetinden, öneminden bahsedilir. Kurban bayramında ise kısaca kurban hükümlerine temas etmekte ve teşrik tekbirlerini cemaata hatırlatmakta fayda vardır.

Hutbeden sonra dua yapılarak cemaat dağılır.

NAMAZDA BU ÖNLEMLERE DİKKAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Bayram öncesi gerçekleştirilen kritik toplantıda alınan kararları açıklayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

1) 65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin.

2) Mezar ziyaretleri arife ya da bayram günleri sonrasına ertelenmelidir.

3) Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir, mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.

4) Başka ailelerin bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir.

5) Kurbanlık dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

6) Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir.

7) Eğer eve ziyaretçi alınmışsa, ev havalandırılmalıdır.

8) Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır.

9) Bütün bayram boyunca en kritik husus şudur, el öptürmeyi, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.