Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri… Bakan’dan seccade uyarısı!

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’na bu sabah merhaba demiş bulunuyoruz. Bayramların müjdecisi olan bayram namazları tüm illerimizde coşkuyla eda edilecek. Bayram namazının saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırırken, namaz süresince ve sonrasında bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:19

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki link üzerinden istediğiniz ili seçerek bayram namazı saatlerine erişebilirsiniz.

BAYRAM NAMAZINDA BU UYARILARA DİKKAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Bayram öncesi gerçekleştirilen kritik toplantıda alınan kararları açıklayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

1) Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

2) Herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Halı ve seccadeden virüs bulaşması mümkündür. O yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

3) Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca kritik kuraldır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

4) Vaaz süreleri kısa tutulmalıdır.

5) Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli bir şekilde dağılmalıdır.

6) Bayramlaşma için toplanmamalıdır.