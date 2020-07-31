Bayramda köprüler ve paralı yollar ücretsiz mi? İşte açıklama!

Köprüleri ve paralı yolları kullanacak olan vatandaşlar bu yolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatilinde Karayolları’na bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Kurban Bayramı’nda birçok kişi farklı bölgelere seyahat edecek ve yollara düşecek, Karayollar’ının işlettiği köprü ve yollar ücretsiz olsa da özel sektöre para ödeyecek.

ÖZEL SEKTÖRÜN YOLLARI ÜCRETLİ

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.

OSMANGAZİ, AVRASYA TÜNELİ VE 3. KÖPRÜ CEP YAKIYOR

Yap işlet devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’nde bir otomobilin tek yön geçiş bedeli 117,90 TL. Bu bedel, minibüslerde 188,65 TL’ye, otobüslerde 224 TL’ye, kamyonlarda 297,10 TL’ye, tırlarda 374,90 TL’ye çıkıyor. Motosikletlerin geçiş bedeli ise 82,55 TL.

İstanbul Boğazı’nda iki yakayı birbirine bağlayan üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 21,90 TL. Bu bedel, minibüste 29,10 TL’ye, otobüste 54,10 TL’ye, kamyonda 137,30 TL’ye,TIR’da 170,80 TL’ye çıkıyor. Motosikletin geçiş bedeli ise 15,35 TL.

Avrasya Tüneli’nde tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL seviyesinde bulunuyor.