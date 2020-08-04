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Bayramdan geriye şaşkınlık yaratan bu görüntü kaldı

İstanbul Kabataş iskelesinde vapurda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan yüzlerce kişi akıl almaz görüntü oluşturdu.

16:11 -
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Kurban Bayramı’nda özellikle Adalar, İstanbul’da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar’a giden vapurlar doldu taştı. İskelelerde de manzara aynıydı.

Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Corona virüsü tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi , görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu.

O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer kapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu. (DHA)

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