Belediye Başkanı Gürkan: Edirne bir günde vaka sayısında ilk ikiye yükseldi!

Marmara Belediyeler Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle encümen toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un katıldığı toplantıda belediyelerin corona virüsü salgınına karşı hayata geçirdiği tedbirler görüşüldü.

GÖÇMEN KRİZİNDEN VİRÜS KRİZİNE

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte düzensiz göçmen akını sona ermeden corona virüsü salgınının ortaya çıktığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* Bizim için gerçekten çok üst üste geldi ama sayın valimin koordinatörlüğünde hem düzensiz mülteci döneminde, hem de bu virüs kapsamında gerçekten iyi çalışmalar yaptık.

* Edirne'ye 250 binin üzerinde düzensiz mülteci geldi.

* 200 kilometrelik Yunanistan sınır hattından bahsediyorum.

* Devlet, millet, vatandaş, kamu kurumları, belediye başta olmak üzere hepimiz bir aya yakın bir çalışma yaptık.

* 7/24 esasıyla görev yaptık ve çok büyük bir sıkıntı yaşamadan o süreci atlattık.

* Corona virüsü krizi başlayınca birtakım güçlerimizi ona devrettik ama mültecilerin bize bir avantajı oldu.

* Zaten sahada 7/24 çalışıyorduk. Sadece kapsamı genişlettik.

* Daha sonra buradaki kalan mültecilerin Kocaeli, Malatya gibi Türkiye'nin farklı yerlerindeki geri gönderme merkezlerine ya da öğrenci yurtlarına yerleştirerek, sadece virüs krizine adapte olduk.

“EDİRNE’DEKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE’DE BİR GÜN İLK İKİYE YÜKSELDİ”

Edirne'nin corona virüsünün ortaya çıktığı günlerde sınır kenti olmanın dezavantajını yaşadığını belirten Gürkan, şöyle dedi:

* Günlük yaşamımıza konfor katan sınır şehri olma özelliği bu sefer bize problem olarak döndü.

* Çünkü gümrükler maalesef geç kapatıldı.

* Hem yurt dışından bize gelenler, hem de Edirnelilerin günlük yaşamın bir parçası olan akşamları gidip yurt dışında yemek yiyip geri dönmeleri nedeniyle ilk üç haftada Edirne'deki vaka sayısı Türkiye'de ilk beşlere kadar yükseldi.

* Hatta bir gün ilk ikiye kadar yükselmesine yol açtı.

* Ama tabi karantina süreleri bittikten sonra normale dönmeye başladık.

* Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz.

“MASKE DAĞITIMI YARIŞTAN KAOSA DÖNDÜ”

Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye gündemi ile ilgili söylediği ‘Çok üzülüyorum. Ülkemizin gündemi ne? Bu, hiç doğru bir gündem değil. Halbuki her türlü seferberliği iyi yönetmenin kuralları var: Uzlaşacaksınız; kayıtsız şartsız bir araya geleceksiniz’ serzenişlerine hak verdiğini belirterek şunları söyledi:

* Ekrem başkanın yakınmalarına ben de katılıyorum.

* AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti hiç fark etmeden; aslında belediyeler olarak bir taraftan gerçekten çok büyük hizmeti yapıyoruz; tabii ki devletimiz yapıyor ama belediyelerin üzerine her noktada olduğu gibi bütün sorumluluk ve bütün beklenti binmiş bir durumda.

* Vatandaş devlete diyemediğini belediye başkanına söyler.

* Oy verdiği için onu bir anlamda hizmetkarı olarak görür. Görsün ama bazen de şamar oğlanına döndürmeye çalışır.

* Bu anlamda sıkıntılar yaşıyoruz çünkü bu maske dağıtım işi bir yarıştan bir kaosa doğru döndü.

* Maalesef Türkiye genelini söylüyorum.

* Sayım valim ile uyumlu çalıştığımız için Edirne olarak bizde bir sıkıntı yok ama hangi belediye olursa olsun, hangi parti olursa olsun, bir yerdeki yansıma direkt bizi de etkiliyor.

* İzmir'deki belediye nakit yardımı yapıyor, buradaki esnaf dönüyor, ‘Sen niye yapmıyorsun başkanım' diyor.

* Ben bir şey yapıyorum, Kocaeli'ni etkiliyor. Kocaeli bir şey yapıyor, Büyükçekmece'yi etkiliyor.

* Aslında Türkiye Belediyeler Birliği'nin büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir video konferans yaparak biraz normalleşmeyi, basınç azaltmayı, işlerin normal rutine döndürmeyi çözmesi lazım.

* Biraz sakinleşmeye ihtiyacımız var.

* Bu zor süreci el ele veremesek de el birliğiyle atlatmamız lazım.