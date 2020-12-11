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Belediye belediye olalı böyle zam görmedi: Tam yüzde 70

Artvin'in Şavşat Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmelerde rekor bir zamma imza atıldı. CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, işçilere yüzde 70 oranında zam yaptı. 2.600 lira olan maaşlar, ortalama yüzde 70 zamla 4.400 TL’ye yükseldi. İşçilerin ikramiye ve yardım için ödenen parada da iyileştirme yapıldı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 13:50, 11/12/2020
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Belediye belediye olalı böyle zam görmedi: Tam yüzde 70

Belediye Başkanı Nihat Acar ile Belediye İş Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar arasında yapılan görüşmeler sonucunda işçilere yüzde 70 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşme kapsamında en düşük günlük yevmiye 150 TL'ye yükselirken diğer yevmiyeler ise 170 TL'ye yükseldi. 2600 TL olan maaşlar ise ortalama yüzde 70 zamla 4400 TL'ye çıktı.

İşçilere ayrıca 60 gün ikramiye, dış birimlerde çalışanlara 250 TL sorumluluk parası, şoför ve operatörlere 150 TL, ramazan bayramında 500 TL, kurban bayramında 750 TL, giyim yardımı olarak da 500 TL olarak verileceği belirtildi.

Foto: SÖZCÜ / Belediye Başkanı Nihat Acar ve Sendika temsilcisi Yaşar Kaspar.

GÜNÜMÜZ ŞARTARA GÖRE YETERLİ DEĞİL

İşçilerin de katıldığı törende atılan imzalar sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Acar, gelecek yıllarda maaşları daha da iyileştirmek için söz vererek, “Günümüz koşullarında yeterli olmasa da, imkanlarımızı zorlayarak sendikayla anlaşmaya vardık. İlerleyen zamanlarda imkanlarımız düzeldikçe daha da iyileştireceğiz. Emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretlerden tasarruf olmaz. Şavşat’ın yükü bu arakadaşlarımızn omuzlarında” dedi.

Belediye İş Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar ise “Yılların emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı, emeklerinin karşılığının alındığı bir sözleşme oldu” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:13:38,