Belediye CHP’ye geçti TÜGVA’ya verilen kıraathane geri alındı

Kent merkezindeki Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan alan eski AKP’li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde TÜGVA'ya tahsis edilmişti.

Seçimlerden sonra görevi devralan CHP’li Tanju Özcan, kentin ilk gençlik kıraathanesi olma özelliği taşıyan alan hakkında inceleme başlattı.

Komisyona sevk edilen ve 10 yıl süreyle TÜGVA’ya verilen alan, Ocak ayının ilk meclis toplantısında gündeme geldi.

“APAR TOPAR VERİLMİŞTİ”

Meclis toplantısında konuşan Başkan Özcan, “Seçim öncesinde apar topar bir tahsis yapılmıştı. Biz de bu olayın iptali için geçtiğimiz toplantılarda komisyona havalesini gerçekleştirmiştik. Sonrasında buradaki genç arkadaşlarımız ile de görüştük. Onların talebi doğrultusunda tahsisi kaldırıyoruz. Bu herkesi memnun edecek bir karar gibi görünüyor. Yazılı olarak başvurularını yaptılar, helalleştik. Tahsisi kaldırmak için gündeme getirdik” dedi.

Başkan Özcan'ın açıklamaların ardından yapılan oylamayla TÜGVA’ya verilen ve Gençlik Kıraathanesi olarak kullanılan alan oy birliği ile geri alındı.