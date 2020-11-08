Belediye sitesinden AKP üyeliği

Niğde’nin AKP'li Alay İlçe Belediyesi, resmi internet sitesine AKP Üye Kaydı linkini koydu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, belediye internet sitenin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

“AMACINIZ HALKA HİZMET Mİ, SARAYIN TALİMATIYLA AK PARTİ’YE ÜYE YAPMAK MI?”

Erkek, “Belediyenin görevi mahalli ve müşterek hizmetleri hiçbir ayrım gözetmeden yapmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, seçilen tüm belediye başkanlarımıza rozetlerinizi çıkarın talimatı verirken amacı buydu. Peki, bu ne? Amacınız halka hizmet mi, Sarayın talimatıyla AK Parti’ye üye yapmak mı?” ifadelerini kullandı.