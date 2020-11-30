Belediyenin açtığı mezar ihalesi vatandaşı korkuttu

Pandemi öncesi günlük 25 olan vefat sayısının 67'ye yükselmesi Gaziantep'te endişeye neden oldu. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 5 bin kişilik mezar kazılması için 203 bin 800 TL’lik ihaleye çıkarttı.

“DOSTUMUZU VEYA VATANDAŞLARIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

CHP Şahinbey ilçe belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep’te dün 67 kişinin defnedildiğini açıkladı. Kentte artan vefat sayılarına dikkat çeken Uğur paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “2020 Mart ayında Gaziantep Valiliği günlük 15 civarında vefat olduğunu açıklamıştı. Dün Gaziantep’te defnedilen cenaze sayısı, 67. Bu sayı nasıl buralara geldi? Daha sıkı önlemler almanın zamanı geldi de geçiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5 bin daha mezar kazılması için ihale yaptı. Her gün bir arkadaşımızı, dostumuzu veya vatandaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz.” dedi.