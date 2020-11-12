‘Berat Albayrak Varlık Fonu başkanvekilliğinden istifa edecek mi?’

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın, halen bazı kamu kurum ve kuruluşlarda görevinin devam ettiğini ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, özellikle Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'de Albayrak'ın yönetim kurulu başkanvekilliği görevinin devam edip etmediğini konusunu gündeme taşıdı.

“İSTİFA EDİP ETMEDİĞİ HALA BELLİ DEĞİL”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'de yönetim kurulu başkanvekilliği görevine halen devam ettiğini ifade ederek, Hazine ve Maliye bakanlığı görevinin ardından bu görevden de acilen istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlık görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı olması sıfatıyla görev aldığı bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleri halen devam etmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Başkanvekili olarak bulunmaktadır. Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili görevinden istifa edip etmediği hala belli değildir. Bize göre bu görevlerinden de ayrılması gerekir. Bu durumun açıklığa kavuşturulması ülke maliyesi ve hazinesi açsından büyük önem arz etmektedir.''

“VARLIK FONU AKP'NİN ARPALIĞI AİLE FERTLERİNİN GELİR KAPISI DEĞİLDİR”

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin karının her yıl AKP iktidarı sebebiyle düştüğünü iddia ederek, fonun yönetiminde sürekli zafiyet yaşandığını dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada; “Büyüklüğü 35 milyar doları bulan Türkiye'nin varlıkları maalesef Erdoğan ailesi elinde sürekli değer kaybetmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Berat Albayrak'ın ise Başkanvekili olduğu ve bünyesinde kamu bankaları dahil 23 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun 2018 yılı 17 milyar lira olan net karı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 48,3 düşüşle 8 milyar 854 milyon TL’ye gerilemiştir. Fonun, finans sektörü dışı toplam borcu 2018 yılında 194,6 milyar lira iken 2019 yılında yüzde 46 artışla 284,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu tablo bizlere fon yönetiminde zafiyet olduğunu göstermektedir. Varlık fonu AKP'nin arpalığı aile fertlerinin gelir kapısı değildir. Maliye Bakanlığı döneminde ekonomiyi yönetemeyen, döviz artışını durduramayan birisinin varlık fonu yönetiminden ayrılması en doğru karar olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'deki görevinden istifa edip etmediği konusunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM'ye soru önergesi sorduğunu açıkladı.