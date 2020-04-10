Berfin asitli saldırganı affetmişti! Ailesinden flaş karar…

Eski erkek arkadaşı tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özerk, herkesi şaşkına çeviren bir karar aldı ve asitli saldırganı affetti.

Avukatlarını da azleden Berfin'in anne ve babasından karşı bir hamle geldi. Berfin'in anne ve babası, azlin ardından avukatlar Mehtap Sert ve Nevzat Ercan'a yeniden vekalet verdi.

Berfin'in af açıklamasının ardından kamu davası haline gelen davaya yine avukatlar Mehtap Sert ve Nevzat Ercan bakacak.

VEKALETİ YİNE AVUKAT DUYURDU

Anne ve babanın vekalet verdiğini yine azil sürecini duyuran avukat Mehtap Sert açıkladı. Sert açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YAN YANA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



* Aile ile görüşüldü ve bize vekâlet verdiler. Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin'in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz.