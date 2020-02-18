Bergamalı 3 kadın işçiye Başkan Soyer’den destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergamalı muhtarlarla İZBETON'a ait şantiyenin toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantı öncesi ise Başkan Soyer'i Bergama Belediyesi'nde işten çıkarılan Nazlı Deniz Tan, Alev Çakır ve Gonca Çetin “işimi istiyorum” yazılı yeleklerle karşıladı.



Belediye önünde haklarını aramak için 8 gündür eylem yapan 3 kadın işçi Başkan Soyer'e yaşadıklarını aktarırken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun da yanlarına gelerek dinlemesi dikkat çekti. Başkan Soyer 3 kadın işçiye muhtarlarla yaptığı toplantının ardından görüşeceğini söyledi.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

Merkeze uzak ilçelerde yurttaşların sorunlarını yerinde tespit ederek hızlı çözüm getirmek amacıyla düzenlenen ve Bergamalı 137 muhtarla yapılan görüşme beş saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Soyer, kendisini bekleyen 3 kadın işçiyle özel görüşme yaptı.

Yapılan görüşmeye şu isimler katıldı:

* DİSK Genel-İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener

* Önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam

* CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz

* Bergama Demokrasi Platformu adına Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Aytaç Ural



İlk sözü alan Sevgener, belediyede yaşananları kısaca anlatarak Soyer'den işçi arkadaşlara destek olunması gerektiğini, hukuki süreci başlattıklarını ve DİSK Genel-İş olarak takip edeceklerini belirtti.

BASKI VE MOBBİNG

Yaşadıkları durumu özetleyen Alev Çakır şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerin ardından belediyede birçok arkadaşımla birlikte mobbing ve baskıya uğradık. Bazı arkadaşlarımız sürgün edildi. Bazı arkadaşlarımızın işlerine son verildi. Son olarak biz işten çıkarıldık. Gerekçe olarak verim düşüklüğünü gösterdiler. Ancak beni olmayan Arşiv Müdürlüğü'ne sürmüşlerdi. Ne yapacağımı bile söylememelerine rağmen işimin hakkını verebilmek için tüm mevzuatı öğrendim. Gonca ve Deniz arkadaşlarım da aynı haksızlıklara uğradılar. Gonca henüz açılmamış olan Hasta Yakını Konuk Evi'nde görevliydi. Henüz açmadıkları, hatta klima çalışmasına dahi müsaade etmedikleri bir yerde verim düşüklüğünden bahsetmek mümkün mü?”

YANINIZDAYIM MESAJI

Yaşananları hayretle dinleyen Soyer ise 3 işçi kadının mücadelesinde haklı olduklarını ifade ederek, “Siz hukuki sürecinizi başlatın, ben yanınızdayım, sizi asla bırakmam” dedi. Başkan Soyer görüşmenin ardından 3 kadın işçiyle beraber dışarıda bekleyenlerin alkışları arasında fotoğraf çekildi.