Berkin Elvan davasında savcı corona olduğu için mütalaa açıklanmadı

Gezi Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde polisin attığı gaz fişeği başına isabet eden 15 yaşındaki Berkin Elvan 269 gün yoğun bakımda tedavi görmesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Elvan'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına sanık polis memuru F.D Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu izleyici olarak katıldı.

SAVCI CORONA VİRÜSÜNE YAKALANMIŞ

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, geçtiğimiz celse mütalaasını hazırlaması için süre verilen duruşma savcısının corona virüsüne yakalandığını, tedavi gördüğü için de mütalaasını hazırlayamadığını belirtti. Savcının mütalaasını hazır etmesi için tekrar süre veren mahkeme başkanı, duruşmayı erteledi.