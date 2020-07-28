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Beylikdüzü’nde yatağının başucunda ayakkabısız çocuk kalmayacak

Beylikdüzü’nde dar gelirli ailelerin çocuklarını bayram öncesi gençler sevindirdi. CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları 135 çocuğa bayramlık ayakkabı hediye etti.

Sozcu.com.tr
21:25 -
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Beylikdüzü’nde yatağının başucunda ayakkabısız çocuk kalmayacak

CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yaklaşan kurban bayramı öncesi Beylikdüzü'nde yaşayan 135 çocuğa bayramlık ayakkabı hediye etti.

Çocukları evlerinde tek tek ziyaret ederek bayram hediyelerini teslim ettiklerini belirten CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin şunları söyledi;

*Bizlerin, büyüklerimizin çocukluğunda bayramların bir anlamı da yeni bir ayakkabıya sahip olmaktı. Arife günü gece yatarken yatağımızın başucunda bayram sabahı giyeceğimiz yeni ayakkabı olurdu.

*Gençlik Kolları yönetimimiz bundan yola çıkarak ‘Beylikdüzü'nde yatağının başucunda ayakkabısız çocuk kalmasın' diyerek bu çalışmayı gerçekleştirdik ve kardeşlerimizi sevindirdik.

*Kardeşlerimizin özgürce koşacakları günlerde biz ağabey ve ablaları olarak her zaman yanlarında olacağız.

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