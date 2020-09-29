Bıçakla köpek katliamı yaptı, adli kontrolle serbest bırakıldı!

Olay; Beylikdüzü, Sahil Mahallesi, Marmara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Bora Bişkin’in evinin önüne giden Faruk Ö. önce camları kırdı. Daha sonra ise Bişkin’in 2 köpeğini bıçakla öldürdü, birini ise yaraladı. Bora Bişkin, emniyeti arayarak yardım istedi. Bir yandan da yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

‘HİÇBİR SEBEP YOKTU'

Paylaşımında, “Ortada hiç bir sebep yok iken müstakil olan evimin kapısını açıp 2 tane köpeğimin bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Bir tanesini öldürüp bırakmış diğerini öldürüp sokağa atmış. Bu kişi evimizin camlarını da kırmıştır. Biz o esnada direk polis aradık, polis gelene kadar köpekleri öldürürüm” ifadelerini kullandı.

KÖPEKLERİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Bişkin’in evinin bahçesinde bulunan köpeklerin boğazlarından bıçaklandığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren kişinin Faruk Ö. olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler şüphelinin evine gitti.

‘ALKOL ALMIŞTIM'

Köpekleri katlederken elini de kestiği anlaşılan Faruk Ö. hemen gözaltına alındı. Köpeklerini öldürdüğünü kabul ettiği belirtilen Faruk Ö.'nün “Daha önceden aramızda tartışma yaşanmıştı. Alkol almıştım o yüzden yaptım” dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından Faruk Ö., sevk edildiği makamlarca adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bişkin, şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.