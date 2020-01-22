Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum kararına tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz ay Türkiye Halk Bankası ile aralarındaki maddi sorunlar nedeniyle yönetimine el konulan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın yönetimine de 3 kişilik geçici kayyum heyeti atandı.

Kayyum ataması tepki çekerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘'Ülkemizin önemli bilim ve düşünce kuruluşlarından biri olan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanması kararının, siyasi bir maksatla alındığı açıktır ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bir an evvel bu yanlış karardan vazgeçilmelidir” dedi.

AKP'den ayrılan bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, “28 Şubat’ın sadece mütedeyyin kesimi hedef aldığı zannına kapıldık, travmalarımız sorumluluklarımızı bastırdı, herkes için özgürlükçü Türkiye hedefinden saptık, tarihten ders çıkarmadık. Bu sürecin galibi olmayacak” dedi.

AKIL TUTULMASI

İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden de “Üniversiteye el koyma sürecini vakfa taşımak kabul edilemez. Yaşanan süreç maalesef İslami camiaya karşı güveni ciddî manada zedelemektedir. Siyasî olarak yaşanan rekabet, binlerce insanı ve kurumu tedirgin etmektedir” diye konuştu. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı da ‘'Yöneticilerin açık bir suistimali söz konusu değilse vakıflar dokunulmazdır. Bu yolu açmanın vebali büyüktür ve güven kaybının sonuçları ülkemiz için vahim olur” açıklaması yaptı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise “28 Şubat zorbalığının doğrudan hedef aldığı eğitim alanında gençlerimiz için bir nefes borusu, bir sığınak işlevi görmüş bir kurumun maruz kaldığı muamele utanç vericidir” dedi.

YAZARLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, “40 yılda, 50 yılda dişimizle tırnağımızla inşa ettiğimiz İslâmî entelektüel birikimi bir gecede imha ediyoruz” dedi. Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan da, “İslami çevrelerin emeği ve birikimiyle kurduğu bir müessesenin bugün kayyım idaresine devredilmesi cidden üzücü” ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ise şöyle dedi:

*Çok değil beş yıl önce biri çıkıp Ak Parti iktidarında hem müslümanların yüz akı, hem entelektüel donanım, birikim ve sosyal bilimler açısından sivil bir mihenk taşı olan Bilim Sanat Vakfı'na el konulacak dese ‘yalancısın ve fesat peşindesin'der ve uzaklaşırdık.

*Ama oldu. BİSAV’a kayyum için uydurulup ortalığa salınacak ve ancak sazanları avlayabilecek mazereti cidden merak ediyorum.

*Gerekçe ne olacak acaba? ‘Aşırı bilimsellik ve sanatsallık yüzünden serebral kortekste uygun görmediğimiz ilerleme ve gelişmeye sebep olma suçu’ deyin. Yakışır

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ‘Bilim Sanat Vakfı’na kayyum atanmış’ cümlesi can sıkan, can acıtan, canımızı yoran bir cümle. Üzgünüm çok” dedi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, kayyum kararının “iyi düşünülmeden alındığını” belirtti, “Muhafazakar İslami camiada çok derin sessiz ve telafisi zor kırgın/kırılmalara sebep olabilir” açıklaması yaptı.

Karar yazarı Yıldız Ramazanoğlu “Kendimizi imha ediyoruz” derken ilahiyatçı Metin Karabaşoğlu ise “Büyük yanlışlara ses etmeyip, büyük adaletsizlikler karşısında tepkisiz kalan nicelerini, ‘ne hassas adam' yahut ‘ne de müttaki' dedirtecek şekilde ‘ince mesele'lerle meşgul halde görürüz. ‘İçimizdeki kûfeliler' diyesim geliyor öyleleri için…” değerlendirmesinde bulundu.