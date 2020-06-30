Bir CHP’li belediye başkanına da dışlama!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Güler'in Gülyalı ilçesine gerçekleştirdiği inceleme ziyaretine, muhtarlar ve AKP’li belediye meclis üyeleri çağrıldı, sadece Gülyalı Belediye Başkanı CHP’li Ulaş Tepe davet edilmedi. Başkan Tepe “İnceleme değil, parti şovu yapılıyor. Gülyalı halkının seçilmiş iradesi, yok sayıldı” dedi.

BİLE BİLE PROTOKOL KRİZİ ÇIKARIYORLAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi gibi büyük bir organizasyona sahip yapının Gülyalı'da bile bile protokol krizi çıkardığını ifade eden Başkan Tepe SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

* Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın Gülyalı'daki programlarına bilerek çağrılmıyoruz. Cuma günü gerçekleşen Kano Park ve Çikolata Park ziyaretinde muhtarlar bilgilendirilmiş, AKP'nin belediye üyeleri bilgilendirilmiş ancak ne hikmetse, Gülyalı Belediyesi unutulmuş.

SEÇİLMİŞ İRADE YOK SAYILIYOR

* Kano yatırımı Gülyalı'ya yapılıyor, kurs için tanıtımı Ordu'da yapılıyor. Oraya da davet edilmiyoruz. Diğer ilçe ziyaretlerinde bütün ilçe belediye başkanları Hilmi Güler'e eşlik ediyor. Gülyalı'ya gelince Hilmi Güler'i Gülyalı Belediyesi'nden kaçırırcasına özel bir çaba harcanıyor. Gülyalı halkının seçilmiş iradesini yok sayan atanmış yöneticilerin bilerek ortaya koyduğu bu durum hakkında bir açıklama bekliyoruz.

CHP’Lİ KAPLAN’I DA ÇAĞIRMAMIŞLARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen günkü Kocaeli ziyareti sonrası düzenlediği toplantıya İzmit Belediye Başkanı ve eski CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i çağırmamıştı.