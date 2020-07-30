Bir günde 15 orman yangını! OGM: Bayram öncesi ciddi bir uyarı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün itibarıyla 15 orman, 9 ziraat alanı yangınına müdahale edildiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Çıkan yangınlar bayram öncesi hepimiz için çok ciddi bir uyarı olmalı. Ateşle oynamayın. Lütfen, hassas alanlarda ateş yakarak felakete sebep olmayın” uyarısı yapıldı.

OGM’nin yangınlar hakkında paylaştığı son durum şu şekilde:

* Aydın/Nazilli: Söndürüldü.

* İzmir Torbalı: Kontrol altında.

* İzmir/Gaziemir/Balçova: Devam ediyor.

* İzmir/Aliağa: Devam ediyor.

* Bursa/Kestel (Seymen): Söndürüldü.

* Bursa/Kestel (Gürsu): Söndürüldü.

* Hatay/Alahan: Devam ediyor.

* Manisa/Soma: Kontrol altında.

* Çanakkale/Yenice: Devam ediyor.

* Muğla/Marmaris: Kontrol altında.

* Muğla/Seydikemer: Kontrol altında.

* Şırnak/Merkez: Devam ediyor.

* Konya/Beyşehir: Devam ediyor.

* Hatay/İskenderun/Payas: Kontrol altında.

* Hatay/Belen: Kontrol altında.