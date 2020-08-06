Bodrum’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen ve dün gece çarşı merkezinde eğlendikten sonra Turgutreis Mahallesi'ne geri dönmek için yola çıkan Futbol Federasyonu'nda lisanslı hakem olduğu belirtilen 32 yaşındaki Berkan Gürleyen'in kullandığı otomobil Bitez Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu yoldan çıkıp kavşaktaki direğe ortadan çarptı.

ALEV ALAN OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Gürleyen’ in kullandığı otomobil çarpmanın etkisi ile motor bölümünden alev alıp yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği olayda Gürleyen ve iki arkadaşı otomobilin içinde sıkıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangın söndürüldükten sonra sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan gençler ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, 26 yaşındaki Berat Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

BİRLİKTE TATİLE GELMİŞLER

Kazada ağır yaralanan Metin Kukul, Sefa Çakal ve Alper Bahadır Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken Berkant Gürleyen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Aydın ve Gürleyen’in Zonguldak'ta yaşadıkları ve gençlerin birkaç gün önce birlikte Bodrum'a tatile geldikleri öğrenildi.

Gürleyen ve yakın arkadaşı Aydın'ın cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.