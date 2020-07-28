Boksör sevgilisinin öldürdüğü Zeynep’le ilgili tüyler ürpertici rapor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs’ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu’nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’ndeki evine gitti.

Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar’ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Selim Ahmet Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Ayrıca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanık hakkında ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanığın ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası ile yargılanması kararı verildi.

13’Ü ÖLDÜRÜCÜ 37 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Kemaloğlu’na karşı hazırlanan iddianamede vicdan sızlatan önemli bir detay daha belirlendi.

İddianamedeki otopsi raporunda Zeynep Şenpınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 37 bıçak darbesi bulunduğu, bunlardan 13'ünün öldürücü olduğu, sağ-sol akciğer, kalp, karaciğer ile sağ böbreğinde kesikler bulunduğu belirtildi.

Zeynep Şenpınar'ın yanağının üst bölgesindeki, çenesinin altındaki ile her iki dizindeki yaraların darp sırasında oluştuğu bilgisi yer aldı. (DHA)