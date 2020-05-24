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Boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı, corona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazı kılınmadı. Bayram namazı vaktinde 81 şehirdeki yaklaşık 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi.

Sozcu.com.tr
07:50 -
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Boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda camilerin kapalı olacağını ve cemaatle bayram namazının kılınmayacağını duyurmuştu. Camiler kapılar kapalı tutulurken, avlular boş ve sessiz kaldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye'de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek. (İHA)

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Corona Diyanet Ramazan Türkiye
Son güncelleme: 08:01 24.05.2020
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