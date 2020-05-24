Boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda camilerin kapalı olacağını ve cemaatle bayram namazının kılınmayacağını duyurmuştu. Camiler kapılar kapalı tutulurken, avlular boş ve sessiz kaldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye'de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek. (İHA)



