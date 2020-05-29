Burhan Kuzu’dan Zindaşti itirafı: Yaptım ama o dönemde suç değildi

Haber Global’de yayınlanan ‘Jülide Ateş’le 40’ programının bu haftaki konuğu eski AKP milletvekili Burhan Kuzu oldu.

Birçok önemli açıklamalardan bulunan Kuzu’ya 19 Mayıs'ta çok tartışılan Kurtuluş savaşı için Vahdettin’e teşekkür etmesi konusu da soruldu. Kaynağının Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu olduğunu söyleyen Kuzu, ”Kurtuluş Savaşı’nın baş kahramanı kimdir?” sorusuna, ”Şüphesiz Atatürk’tür. 18 Mayıs’ta Vahdettin’i 19 Mayıs’ta Atatürk’ü andım. Ben isterim ki Vahdettin’i de ansınlar Atatürk’ü de ansınlar. Benim kaynağım Kadir Mısıroğlu’dur. Bütün tarihçileri okurum ama bu benim kaynağım kabul edilsin. Lozan bizim kuruluş ve kurtuluş belgemizdir onda bir şüphe yok” yanıtını vermesi dikkat çekti.

“KİŞİLER LAİK OLMAZ”

Öte yandan ”Devlet laik olmalı mı?” sorusunu yanıtlayan AKP’li Kuzu, ”Şüphesiz. Laikliği benim anladığım manayla anlıyorsa tabii ki şüphesiz. Hem laik hem müslüman olunmaz. Laiklik kuruma ait bir kavramdır. Kişiler laik olamaz. Laikliğin gerçek manası bilinmediği için böyle sapmalara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

“ADAM, ‘BARON DEĞİLİM’ DİYOR”

Uyuşturucu baronu Naci Zindaşti’nin tahliyesi için hakimi arayıp aramadığı sorusuna yanıt veren Kuzu, şunları söyledi:

* Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam, ‘Ben baron değilim diyor, ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor’ diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum.

”YARGIYI ARAYAN NE İLK NE DE SON KİŞİYİM”

* Benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan 2014’te çıkarılmıştı. Türkiye siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler.

* Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi. Benim baronla filan işim olmaz. Bulunduğum konum buna müsait değil, mizacım müsait değil. Sigara bile bilmem beni bilen bilir.

* Bilinsin ki Türkiye’de yargıcı arayan siyasetçi de ne ilk benim ne son benim, binlerce arayan var.

NE OLMUŞTU?

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesine karar veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Hakim Özcan’ı Kuzu'nun aradığı ileri sürülmüş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuzu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Kuzu hakkında ‘nüfuz ticareti’ suçundan dava açılmıştı

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