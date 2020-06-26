Bursa için korkutan açıklama: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21’de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Bursa'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akhisar olarak açıkladı. Deprem İstanbul'da da bazı noktalardan hissedildi.

“BU GAYET NORMAL”

SÖZCÜ’ye konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, şunları söyledi:

* Güneybatı'ya doğru Türkiye'nin hareketinde bir artma var. Bunu da önceden beri söylüyoruz. Ege Bölgesi'nde normal bildiğimiz yükseklik ve alçaklıkları oluşturan fay hatlarında bir hareketlilik var, bu da gayet normal. 5 büyüklüğündeki depremler zaten her iki ayda bir Ege Bölgesi'nde olmazsa olmaz. Gayet normal.

* Ancak bunun üzerinde büyük bir depremler oluşturabilecek fay hatları da var tabi ki. Bu deprem bir şeyi tetiklemedi. Kendi başına münferid bir deprem.

“ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ”

Bursa’yı bekleyen büyük deprem tehlikesine dikkati çeken Engin Er, kentin 7 şiddetindeki depreme adım adım yaklaştığını belirterek şunları söyledi:

* Ege'de yaşanan sarsıntı, Bursa'daki bir depremi tetiklemez. Bursa, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda yer alıyor. 1855 yılında küçük kıyamet değimiz bir deprem meydana geldi. Şimdi de 7 şiddetinde ki depreme adım adım yaklaşıyor. Asıl bu daha büyük bir tehlike.

* Bugün meydana gelen deprem düşey atımlı. Bursa’nın ki doğrultu atımlı. Kentin merkezi olan Heykel’e uzanan bir fay hattı var. Bu fay hattı bizim için büyük risk taşımakta. Biz buna her gün yaklaşıyoruz.

“ŞEHRİN FAY HATLARI PLANLARA İŞLENMİŞ DEĞİL”

* Bursa için acilen akademik odalarında içinde olduğu bir plan yapmak gerekiyor. Bursa'yı her doğa olayında felaketi yaşayan bir şehir olmaktan kurtaracak planlama yapmak lazım.

* Kentte fay hatlarının ortaya çıkarılıp planlara işlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Defalarca söyledik. Ancak büyükşehir belediyesinin elinde böyle hazırlanmış bir fay haritası yok. Bursa’da ne fay hatları planlara işleniyor ne de denetlemeler doğru yapılıyor.