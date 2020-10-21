Bursa’da, deredeki yüzlerce balık telef oldu, köylüler tedirgin

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerinin de sulandığı derede yaşayan yüzlerce balık bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.

“BU KADAR ÇOK OLANINA İLK KEZ RASLADIK”

Yenişehir'de yıllardır balık ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken köylüler, bu kadar çok olanına da ilk kez rastladıklarını söylediler. Balık ölümleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Olayı yakından takip ediyoruz. Öncelikle ilçemizin suyunu toprağını, her türlü canlıya zarar verecek kim olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Sudan ve balıklardan gerekli tahlilleri ilgili kurumlarımız aldılar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

ÇIKAN SONUÇ KORKUTUCU

Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Yenişehir Ovasına Kocasu’dan sulama yapan Yenişehirli çiftçilerin, suya kimyasal atıkların karıştığına yönelik şikayetleri üzerine, Boğazköy barajı sulama sisteminden alınan su numuneleri Bursa Valiliği, Nilüfer Toplum Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiş, yapılan incelemede suda koliform bakteri, escherichia koli, biyolojik zararlılar ve kimyasalların olduğu tespit edilmişti.

“KABUL EDİLEBİLİR SINIRIN YÜZLERCE KAT ÜZERİNDE”

İnegöl mobilya sanayisinin zehrinin Kocasu’ya ve Boğazköy barajına aktığını ifade eden CHP Yenişehir ilçe Başkanı Ahmet Köse, Boğazköy barajının zehir barajı olduğunu, firmaların arıtma sistemlerini maliyetli olması nedeniyle devre dışı bıraktıkları bilgisini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ilettiğini, Aktaş’ında ‘Baraj suyu içindeki kirlilik oranı ve zehirli madde miktarının kabul edilebilir sınırın yüzlerce kat üzerinde olduğunu ellerinden gelen önlemi alacaklarını’ ifade ettiğini söyledi.

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