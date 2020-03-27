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Bütçenin 3 virüsü

Corona virüsü salgını dolayısıyla köprüler ve tünellerin kullanımı yüzde 70 oranında azaldı ama ‘geçiş garantisi’ sayacı işlemeye devam ediyor. CHP’li Akar, “Nisandaki ödeme ertelensin “dedi.

Başak KAYA
06:20 -
Haberler Gündem
Bütçenin 3 virüsü

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde, geçiş garantisi nedeniyle nisan ayında yapılacak ödemeyle Hazine'den ve dolayısıyla vatandaşın cebinden, 2 milyar 964 milyon lira daha çıkacak.

2019 yılına ait olan bu fatura, işletici firmalara nisan ayında aktarılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Corona salgını ve ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bu ödemenin ertelenmesini istedi.

CHP'li Akar

ŞİRKETLER FEDAKARLIK YAPSIN

Corona virüsü salgını dolayısıyla bu 3 projede, araç geçişlerinin yüzde 70 oranında azaldığına dikkat çeken Akar, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

* Virüsün yanı sıra ekonomik olarak da krizdeyiz. Yap-işlet-devret projelerindeki geçiş garantileri, dolar olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

MÜTEAHHİTLERE, GEÇMEDİĞİMİZ YOL VE TÜNEL İÇİN 3 MİLYAR LİRA ÖDENECEK…

* 2017'de 3.53 olan dolar kuru, 2019'da 5.33 oldu. 2017'de 133 lira olan geçiş ücreti, 2019'da 202 liraya yükseldi. Yıl sonunda fatura bu 3 proje için 4 milyar lirayı aşacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Yıllık 14 milyon 600 bin araç geçişi garanti edilen Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 8 milyon 846 binde kaldı.

* Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve Avrasya için nisan ayında Hazine'den 2 milyar 964 milyon lira daha çıkacak. 2019 yılı ödemesi ertelensin, şirketler de Corona belasını dikkate alıp fedakarlık yapsın.

Avrasya Tüneli CHP Corona Dolar dolar kuru Haydar Akar Kocaeli korona Osmangazi Osmangazi Köprüsü Sözcü
Son güncelleme: 03:05 27.03.2020
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